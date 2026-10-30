블핑 리사, 과감한 전신 레드 시스루..보일 듯 말 듯 아찔

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 리사가 파격적인 패션과 과감한 포즈로 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다. 다양한 스타일을 완벽하게 소화하며 독보적인 패션 감각과 아찔한 매력을 동시에 뽐냈다.

30일 리사는 자신의 계정에 "Adventure time"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 리사는 행사장에서 시스루 소재의 상의에 짧은 치마를 매치한 과감한 스타일링으로 눈길을 끌었다. 은근하게 드러나는 실루엣과 각선미가 돋보이는 의상으로 특유의 섹시하면서도 세련된 분위기를 완성했다.

Advertisement

또 다른 사진에서는 브라톱에 트레이닝 팬츠를 착용해 한층 편안하면서도 힙한 매력을 발산했다. 꾸민 듯 꾸미지 않은 자연스러운 스타일링에도 남다른 비율과 탄탄한 몸매가 돋보였다. 무대 위 화려한 모습과는 또 다른 자유분방한 분위기가 시선을 사로잡았다.

무엇보다 가장 화제를 모은 것은 전신을 붉은색 시스루 소재로 감싼 투피스 의상이었다. 강렬한 레드 컬러와 과감한 디자인이 어우러져 독보적인 존재감을 드러냈다. 리사는 하이힐 위에 가방을 올려놓는 등 범상치 않은 포즈까지 선보이며 자신만의 개성을 한껏 드러냈다. 파격적인 의상도 자신만의 스타일로 소화하는 모습이 감탄을 자아냈다.

Advertisement

한편 리사는 지난달 선공개곡 'SaWaDiKa'(사와디카) 음원을 공개했다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com