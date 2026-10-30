'전원일기 아들' 유인촌, 故최불암 빈소 가장 먼저 찾아 '침통'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 출신 유인촌 전 문화체육관광부 장관이 고(故) 최불암(87)을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

30일 오전 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 최불암의 빈소에는 오전 10시부터 조문객들의 발길이 이어졌다. 이날 유인촌 전 장관은 조문 시작과 함께 가장 먼저 빈소를 찾아 고인의 마지막 길을 배웅했다.

이날 뉴스1에 따르면, 조문을 마친 유인촌 전 장관은 취재진과 만나 최불암과의 오랜 인연을 떠올렸다.

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두 사람은 드라마 '강남가족'을 비롯해 MBC 장수 드라마 '전원일기'에서 부자 관계로 호흡을 맞췄다. 특히 '전원일기'에서는 22년 동안 함께하며 실제 가족 못지않은 정을 쌓았다.

유인촌 전 장관은 "제가 배우 생활을 시작할 때 첫 데뷔 작품에서도 아버지 역할을 하셨고, '전원일기'에서 22년간 제 아버지로 사셨기 때문에 개인적으로는 가족이라고 생각한다"고 말했다.

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이어 "평상시에도 늘 아버지라고 불렀다"며 "함께했던 출연진 모두 가족 같은 마음인데 이렇게 갑자기 돌아가셔서 마음이 너무 아프다"고 슬픔을 전했다.

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최근 고인과 만나지 못한 것에 대한 아쉬움도 털어놨다. 유인촌 전 장관은 두세 달 전부터는 직접 뵙지 못했다며, 최불암이 몸이 좋아지면 만나자고 했던 약속을 떠올렸다.

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그는 "조금 좋아지면 만나자, 9월쯤엔 볼 수 있을 거라고 하셨는데 이렇게 부고를 받게 돼 많이 안타깝고 가슴이 아프다"고 말했다.

최불암을 후배들에게 귀감이 되는 선배로 기억하기도 했다. 유인촌 전 장관은 고인이 촬영장에서 직접 보여준 행동을 통해 배운 점이 많았다며 자연스러운 생활 연기의 본보기가 되어준 분이라고 회상했

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30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 사진공동취재단

다.

또한 고인을 '어른의 표상'이라고 표현하며 더 오랫동안 곁에 계셨다면 후배들과 대중에게 좋은 영향을 전해주셨을 것이라고 아쉬워했다.

대중에게 어떤 모습으로 기억되길 바라느냐는 질문에는 '국민 아버지'라는 수식어를 언급했다. 특히 과거 최불암에게 들었던 행복에 관한 이야기가 지금까지도 마음에 남아 있다고 밝혔다.

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유인촌 전 장관은 "행복이 멀리 있지 않다. 네 등 뒤에 있는 창문을 열어봐라. 행복이라는 놈이 거기 있을 거다"라는 말을 기억한다며, 고인이 남긴 따뜻한 이미지가 오랫동안 이어지기를 바란다고 전했다.

한편 최불암은 지난 29일 오후 10시 30분께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러지며 발인은 오는 11월 2일 예정이다.

tokkig@sportschosun.com