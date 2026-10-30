하리수, 인생 철학 전했다 "내 치부 밝힐 필요 없어, 정도 지키면서 살아야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 트랜스젠더 방송인 하리수가 자신만의 인생 좌우명을 공개하며 깊이 있는 삶의 철학을 전했다.

29일 유튜브 채널 '스튜디오830'에는 '살면서 여러분만의 좌우명이 있으신가요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 하리수는 자신의 인생 원칙을 묻는 질문에 "나를 너무 밝히지 말자"라고 답해 눈길을 끌었다.

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그는 "제가 처음 책 썼을 때도 말했다. 나는 솔직한 사람이지만 솔직하다고 해서 내 치부까지 이야기를 다른 사람에게 할 게 아니다"라며 자신의 생각을 구체적으로 설명했다.

이어 "기쁜 일이 있어도 기쁨은 나누지만 그게 구체적으로 어떤 거다 자랑은 하지 않고 살아왔다"고 덧붙였다. 자신의 행복을 주변 사람들과 나누는 것은 좋지만, 굳이 모든 것을 드러내거나 과시할 필요는 없다는 소신이다.

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그러면서 하리수는 "정도를 지키면서 사는 삶, 그게 저를 가장 살게 해줬던 방식인 것 같다"라고 밝혔다. 오랜 시간 대중의 관심을 받으며 살아온 만큼 자신만의 선을 지키는 것이 삶을 지탱하는 중요한 원칙이 됐음을 엿보게 했다.

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특히 솔직한 태도를 유지하면서도 자신의 모든 것을 공개하지 않는다는 하리수의 발언은 깊은 공감을 자아냈다. 타인의 시선과 평가에 흔들리기보다 스스로 정한 기준과 적정한 거리를 지키며 살아가는 그의 인생관이 돋보였다.

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한편 하리수는 국내 연예계 트랜스젠더 1호 연예인으로 잘 알려져 있다. 2001년 화장품 광고를 통해 대중에게 강렬한 인상을 남기며 이름을 알렸으며, 이후 가수와 배우, 방송인 등 다양한 분야에서 활동하며 자신만의 입지를 다졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com