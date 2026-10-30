85년생 톱여배우 C, 학폭 논란 확산..."중학시절 일진, 좋은 엄마 이미지에 고통"

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[스포츠조선 이우주 기자] 톱여배우 C씨가 학폭 가해 여배우로 지목돼 파장이 일고 있다.

29일 온라인 커뮤니티에서는 1985년생 여배우의 학폭 가해를 폭로하는 글이 게재됐다.

작성자 A씨는 "OO중학교 출신 C배우 실체는 과거 학폭 가해자 일진 출신이다. 워낙에 학교에서도 유명한 일진 학폭 가해자였고 동네 주변 학교에도 다 알 정도였다"며 "TV나 유튜브 등에 웃으며 나오거나 좋은 아내 좋은 엄마 요리 잘하는 배우 건강한 캐릭터로 소비되는 것을 보면 저는 고통을 느낀다"고 밝혔다.

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네티즌들은 1985년생과 이니셜, 출신 중학교 등을 근거로 배우를 특정해 지목하고 있다.

A씨는 아직도 피해 트라우마에 시달린다며 "그 애는 중학생 당시 그야말로 악마였다. 교실 뒤, 화장실, 놀이터 학교 근처 건물 복도 등에서 수시로 괴롭혔다. 학교에서는 마주치면 욕하고 자리에 앉아있으면 의자를 툭툭 치고 지나가고 체육시간이 되면 체육복을 빌려가 돌려주지 않아서 곤란하게 만들었다. 교과서도 수시로 빌려가 돌려주지 않았다"고 주장했다.

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심지어 폭행까지 당했다며 "때리는 건 항상 학교근처 건물에서 했고 쉬는 시간에 와서 오늘 남으라고 하면 끝나고 그 애랑 그 애 친구들 일진무리들이 같이 그 건물까지 같이 갔고 건물 내 복도에서 맞았다. 그 애는 악랄하게도 뺨만 위주로 때렸고 고막이 찢어지고 뺨이 퉁퉁 부었다"고 밝혔다.

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A씨는 "제발 모든 방송 유튜브 활동 모두 내려오고 진심으로 반성하고 사과해주길 바란다. 아니라고 우기거나 기억나지 않는다, 사실무근이다 이런 헛소리를 한다면 동창생들의 증언 제출할 것입니다"라며 졸업 앨범을 증거로 공개했다.

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해당 게시물은 순식간에 온라인 상에 퍼지며 파장을 일으키고 있다. 네티즌들은 해당 배우가 운영하는 유튜브 채널 댓글란으로 몰려가 학폭 여부를 해명하라고 요구 중이다. 해당 배우 측은 아직 아무런 반응을 보이지 않고 있다.

wjlee@sportschosun.com