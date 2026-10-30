이호선, 목사母 떠나보냈다.."85년간 아낌없는 사랑, 엄마처럼 늙을게요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 이호선 교수가 모친상을 당했다.

30일 이호선은 자신의 계정에 어머니 고(故) 김정화 목사를 추모하는 장문의 글을 게재했다.

이호선은 "고맙고 아름답고 찬란한 나의 어머니를 보냅니다. 힘찬 여인이셨고, 인정받는 아내셨으며, 위대한 어머니이자 멋진 할머니셨고 아름다운 하나님의 사람이셨던 김정화 목사님!"이라며 어머니를 향한 깊은 존경과 사랑을 드러냈다.

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이어 어머니가 생전 자신에게 전했던 말을 떠올렸다. 그는 "'호선아, 사랑 밖에는 답이 없다' 저는 평생 어머니가 화를 내거나 언성을 높이는 일을 본 적이 없습니다. 언제나 유쾌하고 늘 최선을 다하고 또렷하며 총명한 분이셨지요"라고 회상했다.

또한 "늘 공부하고 뭐든 키워내고 모든 이를 섬기셨습니다. 모든 것을 긍정으로 바라고 무엇이건 기쁨으로 희망하셨습니다"라며 어머니의 삶을 되짚었다.

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특히 어려운 이웃을 향한 어머니의 따뜻한 마음도 전했다. 이호선은 "그 많은 어려운 사람들을 돕던, 그 어머니 손이 닿기만 하면 비실대던 개고양이도 새끼를 잘 낳고 죽어가던 자두나무도 고추밭도 풍년이었습니다"라고 적었다. 사람은 물론 작은 생명까지 소중히 여기고 돌봤던 어머니의 따뜻한 성품이 고스란히 전해지는 대목이다.

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그러면서 "하나님의 사람으로 살며 늦추지 않았던 돌봄의 발걸음, 매일의 기도, 아낌없는 사랑으로 채운 팔십오 년 시간을 신앙으로 기록하셨으니 저희도 그 사랑과 눈동자를 영혼에 새기겠습니다"라며 고인의 삶을 기렸다.

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마지막으로 그는 "참 예쁜 우리 엄마를 그리움으로 보내 드립니다. 나의 어머니셔서 참 행복했습니다. 엄마처럼 늙겠습니다. 고맙습니다"라고 글을 맺었다. 평생 사랑과 헌신으로 살아온 어머니를 향한 감사와 그리움이 담겨 안타까움을 더했다.

함께 공개된 사진에는 이호선이 병원에 입원한 어머니를 찾아 함께 셀카를 찍은 모습이 담겼다. 사진 속 어머니는 환한 미소를 짓고 있어 더욱 뭉클함을 자아낸다. 딸과 함께한 평범한 순간 속에서도 따뜻한 미소를 잃지 않았던 고인의 모습이 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

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앞서 이호선은 지난 6월에도 어머니의 병원 입원 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 어머니가 응급 위기를 넘겼다는 소식을 알리며 많은 이들의 걱정을 덜었다. 하지만 이후 약 4개월 만에 모친상을 전하게 되면서 안타까움을 더하고 있다. 어머니를 향한 각별한 애정과 생전 함께했던 추억을 공개한 그의 추모글에 많은 이들의 위로와 애도가 이어지고 있다.

한편, 이호선 교수는 현재 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 학과장으로 재직 중이다. 또한 JTBC '이혼 숙려 캠프'를 통해 대중에게 얼굴을 알렸으며, 현재 tvN STORY '이호선 상담소'에서 가족 간의 불통 문제를 해결하는 해결사로 맹활약 중이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com