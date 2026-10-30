"이게 무슨 옷? VS 나니까 소화" 유리·기안84, 결국 맞붙은 '패션 대결'

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[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'에서 기안84와 소녀시대 유리가 제주에서 '패션 대결(?)'을 펼친다. 물러섬 없는 각자의 취향으로 팽팽하게 맞선 가운데, 뜻밖의 공감 포인트를 발견한다고 해 궁금증을 자아낸다.

오늘(30일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 기안84가 제주도에서 소녀시대 유리와 만난 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 기안84가 제주도에서 유리를 만난 현장이 담겨 있다. 같은 테이블에 앉아 있지만 멀찍이 떨어진 모습이 두 사람 사이의 어색한 기류를 전해 준다. 기안84는 따뜻한 레모네이드(?)를 주문해 유리를 당황하게 만든다.

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기안84는 유리의 제주도 생활 근황을 물으며 분위기를 띄우는가 하면, 유리를 위해 고른 옷을 선물해 모두를 놀라게 한다. 기안84는 그동안 유리의 패션을 놀렸던 것에 대한 미안함을 담아 선물을 전한다.

유리는 선물 봉투에서 느껴지는 실루엣만으로도 불안감에 휩싸인다. 기안84의 깜짝 선물에 고마움과 걱정을 안고 선물을 확인한 유리가 과연 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.

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또한 유리도 기안84를 위한 옷 선물을 준비해, 또 한 번 두 사람의 '패션 대결'이 펼쳐진다. "이게 무슨 옷이야?", "나니까 소화한다"라며 팽팽하게 티키타카를 펼친 두 사람은 좀처럼 좁혀지지 않는 서로의 취향에 웃음을 터뜨린다. 패션 앞에서 물러섬이 없던 기안84와 유리는 뜻밖의 공감 포인트를 발견하게 된다. 과연 그 공감 포인트가 무엇일지 궁금증을 끌어올린다.

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그런가 하면 기안84가 평소 제주도에서 그림을 자주 그린다는 유리를 위해 '스승84'로 변신한 모습도 공개된다. 기안84는 유리의 과감한 붓터치에 감탄하며 응원과 격려를 아끼지 않는다. 기안84의 가르침(?)을 받은 유리의 그림은 어떤 모습일지 기대가 모인다.

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제주에서 펼쳐진 기안84와 소녀시대 유리의 '패션 대결(?)'은 오늘(30일) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com