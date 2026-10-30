양홍원, 불륜설에도 마이웨이 신곡 홍보..해탈한 표정 눈길

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 양홍원이 불륜설에 휩싸인 가운데, 별다른 추가 입장 표명 없이 신곡 홍보에 나서며 눈길을 끌고 있다. 결혼 직후 불거진 사생활 논란이 이어지는 상황에서도 음악 활동을 이어가는 모습이다.

30일 양홍원은 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 신곡 홍보 게시물을 게재했다. 최근 자신을 둘러싼 사생활 논란과 관련해 추가적인 입장을 밝히지 않은 채 예정된 음악 활동을 이어간 것.

양홍원이 홍보한 곡은 지난 24일 발매된 합작 싱글 'Plan B'다. 미국 래퍼 릴 나르(Lil Gnar)를 비롯해 샤이보이토비, 빅 걸포(BIG 9ULPO), 코스타 캐시맨 등 여러 아티스트와 함께 작업한 곡이다. 글로벌 아티스트들과의 협업으로 완성한 신곡을 알리며 음악 행보를 이어갔다.

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특히 불륜설이 제기된 이후에도 신곡 홍보에 집중하면서 그의 행보에 관심이 쏠리고 있다. 사생활 논란과 별개로 음악 활동을 이어가는 모습에 대중의 시선이 집중되는 분위기다.

앞서 양홍원은 지난 18일 8년간 교제한 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 딸을 품에 안은 뒤 유튜브 채널을 통해 육아 일상을 공개하며 대중과 소통해 왔다. 오랜 연애 끝에 결혼에 골인하며 축하를 받았지만, 결혼 닷새 만인 지난 23일 불륜 의혹이 제기되면서 예상치 못한 논란에 휩싸였다.

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폭로자 A씨는 양홍원이 과거 다른 여성과 모텔에 동행했다며 불륜 의혹을 제기했다. 이에 양홍원의 소속사 AP알케미 측은 해당 여성과 모텔에 간 사실 자체는 인정하면서도, 만취한 상태에서 잠잘 곳을 찾기 위해 방문했을 뿐 객실 안에서 애정 행위는 없었다고 반박했다.

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또한 소속사 측은 A씨가 공개한 자료가 악의적으로 편집됐다고 주장했다. 이와 함께 양홍원과 해당 여성이 A씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 각각 고소했다고 밝혔다.