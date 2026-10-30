"아이찡 긴장해라" 유재석·김광규, 'NEON' 커버 도전..AI 영상에 폭소

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[스포츠조선 정유나 기자] '놀면 뭐하니?' 김광규, 허경환, 주우재가 화제의 걸그룹 A2O LITE를 따라잡는 AZ2O를 결성한다.

10월 31일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 김기호 안지선 방성수 박은진 김연홍/작가 노민선)에서는 유재석의 즉석 제안으로 AZ2O를 결성한 김광규, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.

공개된 사진 속에는 A2O LITE의 'NEON' 커버 댄스를 추는 김광규, 허경환, 주우재의 모습이 포착돼 관심을 집중시킨다. 허경환과 주우재는 아이찡과 시리 역할을 맡아 2인 댄스를 선보이고, 허경환은 아이찡의 고난도 '발차기 안무'까지 도전하며 분위기를 끌어올린다.

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그 가운데 김광규는 'NEON' 그 자체가 되어 빛나는 존재감을 발휘해 눈길을 끈다. 그들을 프로듀싱(?)한 유재석은 서 있기만 해도 눈부신 센터 김광규를 향해 "광규 형이 제일 잘하네"라며 뿌듯해한다. 여기에 주우재는 "광규 형의 매력은 옆머리와 뒷머리예YO"라고 잔망을 떨어 웃음을 자아낸다.

과연 AZ2O가 재해석한 'NEON' 댄스는 어떤 모습일지, 또 유재석의 요청에 따라 이들이 춤을 추게 된 사연은 무엇일지 궁금증을 더한다.

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방송에 앞서 공개된 예고편 영상에는 'NEON' 춤을 추는 유재석과 김광규의 AI 댄스 영상이 담기며 화제를 모으기도 했다. 시청자들은 "네온광규 꿀잼일 듯", "뭘 하는지 모르겠지만 예고편 너무 웃겨서 기대된다", "아이찡 긴장해라 광규찡이다" 등 다양한 반응을 보여, 본 방송을 더욱 기다려지게 만들었다.

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김광규, 허경환, 주우재의 AZ2O 출격은 10월 31일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com