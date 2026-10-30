남주혁 맞아? 쌍꺼풀 생기고 확 달라졌다..소년미 벗고 완전한 남성미

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 남주혁이 한층 깊어진 눈매와 훈훈한 비주얼로 팬들의 시선을 사로잡았다.

30일 '데일리 패션 뉴스' 공식 SNS에는 "POV: 남주혁이랑 눈싸움 하기"라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상 속 남주혁은 브라운 재킷에 체크 셔츠를 매치한 댄디한 스타일링으로 등장했다. 깔끔하면서도 세련된 분위기를 자아낸 그는 카메라를 지그시 바라보며 마치 눈싸움을 하듯 깊은 눈맞춤을 이어갔다. 여기에 특유의 부드러운 미소까지 더해지며 보는 이들의 설렘을 자극했다.

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특히 눈길을 끈 것은 이전과는 또 다른 분위기를 풍기는 눈매였다. 한층 도드라져 보이는 쌍꺼풀 라인과 깊어진 눈빛이 시선을 모은 것. 이전보다 성숙해진 듯한 비주얼과 짙어진 분위기가 어우러지며 색다른 매력을 발산했다.

무엇보다 카메라를 향해 흔들림 없이 시선을 보내는 모습은 남주혁 특유의 깊은 눈빛을 더욱 돋보이게 했다. 짧은 영상만으로도 독보적인 존재감을 드러내며 뜨거운 관심을 모으고 있다.

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한편 남주혁은 모델 출신 배우로 드라마 '후아유-학교 2015', '역도요정 김복주', '눈이 부시게', '스타트업', '스물다섯 스물하나' 등 다수의 작품에 출연하며 사랑받았다.