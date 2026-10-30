'출산 20일 전 유산' 진태현♥박시은, 자녀계획에 후회 "40대에 시작, 너무 늦었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진태현 박시은 부부가 자녀계획에 대해 진지한 조언을 건넸다.

30일 진태현 박시은 부부의 유튜브 채널 '박시은 진태현의 부부학교 제2강 빠르면 좋다 책임지는 자녀 계획'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

진태현은 자녀계획에 대해 "자녀를 낳지 않겠다고 마음을 먹은 사람들은 낳지 마라. 두 사람만 행복하면 오케이인데 저희는 경험자로서 말씀 드리는데 빨리 해라. 빨리 가지고 빨리 낳아라"라고 강조했다.

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진태현은 "20대에 아기를 낳아야지 진짜 건강하게 낳을 수 있다"며 "요즘 사회가 변해서 30대 때도 젊지 않냐. 30대만 해도 몸은 노화가 되고 있다. 40대부터는 젊음과의 사투다. 무조건 아기는 빨리 갖는 게 좋다"고 밝혔다.

박시은도 이에 공감하며 "제가 36살, 태현 씨가 35살일 때 결혼했다. 이미 시작점이 굉장히 늦었다. 그런데도 저희가 신혼생활을 하면서 아이를 그렇게 생각하지 않았다. 신혼을 조금 더 즐기고 가져야겠다 생각했다. 이미 늦었는데 철이 없었다. 아이를 가지려고 준비하기 시작한 게 40대였다. 너무 늦었다"고 밝혔고 진태현은 "저희 미쳤다"고 너스레를 떨었다.

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박시은은 "그때도 선배님들이 그 얘기를 했다. '결혼했으면 아기부터 가져. 꼭 아기 가지려 하면 일이 들어오는데 그래도 아기부터 가져'라고 얘기하는데 그때는 별로 와 닿지 않았다. 그 얘기를 왜 해주셨는지 알게 됐다"며 "신혼을 갖는 것도 1년 정도는 괜찮지만 그래도 아이를 갖는 걸 저희는 너무 추천한다"고 밝혔다.

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한편, 배우 진태현과 박시은은 지난 2015년 결혼, 2019년 대학생 딸을 입양했다. 두 번의 유산을 겪고 2023년 아이를 임신했지만 출산을 20일 앞두고 아이를 떠나보내는 아픔을 겪었다.

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wjlee@sportschosun.com