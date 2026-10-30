고지용·허양임 아들 승재, 벌써 해외 수학대회 출전.."부끄러운 일 있었다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가정의학과 전문의 허양임이 아들 승재 군의 해외 출국 소식을 전하며 애틋한 마음을 드러냈다.

허양임은 지난 29일 자신의 SNS에 아들 승재의 출국 모습을 담은 영상을 게재했다.

영상 속 승재는 캐리어를 끌고 백팩을 멘 채 공항에 모습을 드러냈다. 여권을 손에 쥔 승재는 엄마의 배웅을 뒤로하고 홀로 출국길에 올라 눈길을 끌었다.

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허양임은 "Maths Cup 나가는 아들, 아침에는 학교 앞에서, 저녁에는 공항에서 배웅하기"라며 "무슨 일이 있었을까요?"라는 글을 남겨 궁금증을 안겼다.

이어 "말씀드리기 너무 부끄러운 일이 있었다"고 털어놓은 뒤, 승재가 목적지에 무사히 도착했다는 소식을 기다리며 영상까지 만들었다고 덧붙였다.

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게시물에 '싱가포르', 'mathcup2026' 등의 해시태그가 달린 점으로 미뤄 승재는 30일부터 31일까지 현지에서 열리는 수학 대회에 참가하기 위해 싱가포르로 향한 것으로 보인다.

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아들을 향한 엄마의 마음도 전해졌다. 허양임은 '무사 도착 기원', '벌써 보고 싶음' 등의 해시태그를 남기며 떨어져 있는 아들을 향한 그리움을 표현했다.

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이를 본 누리꾼들은 "무슨 일이 있었길래 궁금하다", "채널에서 자세히 풀어달라", "승재 똘똘하다" 등의 반응을 보이며 모자의 근황에 관심을 나타냈다.

한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 세 사람은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 그러나 두 사람은 지난 7월 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 알렸다.

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현재 두 사람은 아들의 양육비와 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 절차를 밟고 있다. 고지용은 면접교섭 방해 금지 및 자녀의 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분 신청을 제기했다고 밝혔으며, 허양임은 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태라고 설명했다.

jyn2011@sportschosun.com