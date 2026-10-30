후배 이제훈 끌어안고…故최불암, 생전 마지막 연기서 눈시울 붉힌 대사

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[스포츠조선 조민정 기자] '영원한 수사반장' 故 최불암이 세상을 떠난 가운데 생전 출연했던 마지막 드라마 '수사반장 1958'에서 후배 이제훈과 포옹하고 먼저 떠난 동료들을 그리워했던 모습이 재조명되고 있다.

30일 온라인에서는 지난 2024년 방송된 MBC 드라마 '수사반장 1958'에 특별출연한 최불암의 모습이 다시 주목받고 있다.

공개된 영상에는 백발이 성성한 최불암이 이제훈을 반갑게 끌어안는 장면이 담겼다. 경찰서 복도를 천천히 걸으며 창밖을 바라보고 홀로 복도 끝을 향해 걸어가는 뒷모습도 먹먹함을 자아낸다.

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'수사반장 1958'은 1971년부터 1989년까지 방송된 국민 드라마 '수사반장'의 프리퀄이다. 이제훈이 최불암이 연기했던 박영한 반장의 젊은 시절과 그의 손자 역을 맡아 1인 2역을 소화했다.

최불암은 첫 회에서 노년의 박영한으로 등장했다. 은퇴 후에도 종남경찰서를 찾은 그는 형사들에게 간식을 나눠주고 자신을 따라 경찰이 된 손자와 반갑게 재회했다. 이제훈은 할아버지를 끌어안으며 "사랑해요 할아버지"라고 인사했다.

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특히 최종회에서 먼저 세상을 떠난 수사 1반 동료들의 묘소를 찾는 장면은 다시금 뭉클함을 안기고 있다.

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당시 최불암은 동료들의 비석 앞에 국화꽃을 놓으며 "김 형사, 오래간만이야", "남 형사 건강하지?"라고 안부를 물었다. 이어 "너희 보고 싶어선지 잠이 잘 안 와"라며 눈시울을 붉혔다.

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이 장면 속 대사들은 당초 대본에 없었던 것으로 알려졌다. 묘소를 찾아 경례하는 장면만 예정돼 있었지만, 최불암이 실제 먼저 떠난 동료들에게 하고 싶었던 말을 즉석에서 전한 것. 최불암은 당시 인터뷰에서 "동료들은 다 떠나고 나만 살아 있는 게 죄스럽다"며 원작 '수사반장'에서 함께했던 동료 배우들을 향한 그리움을 드러내기도 했다.

그로부터 약 2년이 흐른 지난 29일 최불암마저 향년 87세로 세상을 떠나면서 해당 장면은 더욱 먹먹하게 다가오고 있다.

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한편 최불암은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔해 '수사반장'의 박영한 반장, '전원일기'의 김 회장 역으로 국민적인 사랑을 받았다. 지난해 건강 문제로 KBS1 '한국인의 밥상'에서 하차한 뒤 재활 치료를 이어왔으나 지난 29일 밤 별세했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com