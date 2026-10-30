진태현, 혼전임신에 일침 "책임감 없는 결혼은 지옥의 시작, 다 순서가 있다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진태현이 혼전임신에 대한 생각을 솔직히 밝혔다.

30일 진태현 박시은 부부의 유튜브 채널 '박시은 진태현의 부부학교 제2강 빠르면 좋다 책임지는 자녀 계획'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

자녀 계획이 있다면 최대한 빨리 준비하는 걸 추천한다고 강조한 진태현은 "요즘 아기 가져서 결혼하는 걸 축복이라 하지 않냐. 결혼을 앞두고 있는 커플이 아기를 가져서 결혼을 해서 아기를 낳는 건 100% 찬성이다. 근데 계획이 없었는데 아기가 생겨서 결혼하는 건 정말 생각해봐야 한다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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진태현은 "'이 사람과 결혼을 해야지'라는 고민을 해볼 겨를 없이, 마음가짐과 확신이 없는 상태에서 아기가 생겨서 '그래도 책임져야지'하는 생각으로 결혼하는 것까지도 찬성이다. 근데 그러면 정말 목숨 걸고 끝까지 지켜야 한다. 그런 게 없는 상태에서 하게 되면 다는 아니지만 지옥이 시작될 수도 있다 주변에서 그런 걸 너무 많이 봤다"고 강하게 이야기했다.

박시은은 "떠밀려서 계획 없는 삶에 뛰어들게 된다"고 밝혔고 진태현은 "가장 좋은 건 그런 사태를 만들지 않는 게 좋은 거 같다"고 밝혔다.

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그러면서 진태현은 "어른들 말씀 중에 맞는 게 정말 많다. 다 순서가 있고 때가 있다고 하지 않냐. 이제는 좀 알 거 같다. 저도 젊었을 때는 아기가 생기고 결혼하는 거에 대해서는 전혀 생각이 없었다. 뭔가 맞고 뭐가 틀리다는 아닌데 인간 진태현 기준에서는 안 된다. 그게 너희들의 행복을 많이 빼앗아갈 것"이라 강조했다.

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박시은은 "그럴 확률이 높다. 너무 잘 사는 사람들도 많지만 안 그럴 확률이 높기 때문에 조금 더 조심해라"라고 정리했고 진태현은 "다만 결혼을 전제로 연애를 하고 있다가 아기가 생기면 축복"이라고 덧붙였다.

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wjlee@sportschosun.com