도경완, 결국 마지막 고정마저 잘렸다 "내가 잘못했나봐"

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 도경완이 마지막으로 출연하던 고정 프로그램에서도 하차했다는 사실을 공개했다.

지난 29일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 도경완과 장윤정 부부의 일상이 공개됐다.

이날 도경완은 자신의 방송 활동과 관련해 씁쓸한 소식을 전했다. 현재 출연하던 KBS Joy '차트를 달리는 남자'에서 하차하게 됐다는 것.

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그는 "유일한 나의 마지막 고정 프로그램에서 제거당했다. 일이 없다"고 털어놓으며 아쉬운 마음을 드러냈다.

특히 프로그램 전체가 개편되거나 폐지된 것이 아니라 자신만 교체됐다는 점에서 더욱 속상한 모습을 보였다.

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이를 들은 장윤정은 프로그램에 대대적인 변화가 있었던 것인지 물으며 남편의 상황을 살폈다. 하지만 도경완은 "아니다. 나만 바뀌었다. 이상민이 형은 계속 간다"고 답했다.

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새로운 진행자가 투입됐다는 이야기에 장윤정도 다소 의아하다는 반응을 보였다. 도경완은 결국 "내가 잘못했나 보다"라며 스스로를 탓하는 듯한 말을 남겼다.

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장윤정은 남편이 지나치게 의기소침해지자 분위기를 바꾸려는 듯 직설적인 반응을 보였다. 그는 "분위기를 왜 이렇게 어둡게 만드냐. 이미 잘린 거잖아"라고 말해 웃음을 안겼다.

이후 도경완은 이른 오전부터 술 생각이 난다며 속상한 마음을 표현했다. 장윤정은 "마셔라. 일도 없는데"라고 받아치며 현실 부부다운 대화를 이어갔다.

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한편 도경완은 KBS 아나운서로 활동하다 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 전향했다. 아내 장윤정과 함께 다양한 예능 프로그램에 출연하며 시청자들에게 얼굴을 알려왔다.

tokkig@sportschosun.com