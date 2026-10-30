"먼저 가셨네" 나문희 울컥...故최불암 빈소에 절절한 추모 물결

사진=롯데엔터테인먼트, 사진공동취재단

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[스포츠조선 김수현기자]배우 故 최불암이 세상을 떠나며 동료 연예인과 측근들의 눈물 어린 추모 물결이 이어지고 있는 가운데, 배우 나문희가 편치 않은 몸으로도 고인을 찾아 마지막 인사를 전했다.

30일 유족 등에 따르면 최불암은 지난 29일 오후 10시경 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 향년 87세로 별세했다.

고인의 비보는 연예계와 대중에게 큰 충격을 안겼다. 이날 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 빈소에는 고인에게 마지막 인사를 전하려는 조문객들의 발길이 끊이지 않았다.

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특히 매니저의 부축을 받으며 빈소를 찾은 배우 나문희는 취재진을 향해 떨리는 목소리로 "최불암 씨가 먼저 가셨네. 우리의 자랑이었는데 이렇게 먼저 가셔서 마음 한구석이 많이 섭섭하다"며 "추억이 너무 많은데, 그저 가슴속에 잘 간직하겠다"라며 고인에게 인사를 건넸다.

이어 고두심, 정준호, 김혜수, 전도연, 송혜교 등 수많은 동료 배우들이 빈소를 찾아 고인의 명복을 빌었다.

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SNS와 온라인상에서도 절절한 추모 메시지가 쏟아졌다. 평소 고인의 아내인 배우 김민자를 '이모'라 부르며 따랐던 팝페라 가수 임형주는 "믿기지가 않는다. 몇 달 전 병문안에서의 인사가 영원한 작별 인사가 될 줄 몰랐다"라며 "수많은 국민에게 따스한 아버지가 되어주셔서 감사했다. 하늘나라에서 멋진 연기를 보여달라. 이모부 사랑한다"라고 오열했다.

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KBS 1TV '한국인의 밥상' 후임 바통을 받은 최수종은 "선생님이라는 커다란 그늘 아래에서 함께 울고 웃을 수 있어 행복했다"라며 "사랑합니다, 사랑합니다, 사랑합니다"라고 세 번이나 반복해 깊은 애정을 표했다.

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드라마 '해피엔딩'에서 호흡을 맞춘 소유진은 "손녀처럼 예뻐해 주시던 나의 할아버지, 천국에서 편히 쉬시라"라며 국화꽃 사진을 올렸고, 배우 권오중 역시 "'오중아, 밥은 먹었냐' 물어보시던 그 나지막한 목소리가 오늘따라 더욱 그립다"라며 "카메라 밖에서도 늘 넓은 품으로 안아주시던 따스한 눈빛과 온기가 아직도 선명하다"라고 고인을 기억했다.

한편 故 최불암의 발인은 오는 11월 2일 오전 7시에 엄수된다. 장례미사는 같은 날 서울 영등포구 여의도성당에서 거행되며, 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.