이수현, 이찬혁 '실크가운'에 난색 "몸 라인 다보여, 가장 힘든 부분"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 악뮤(AKMU) 이찬혁, 이수현이 변함없는 티격태격 남매 케미로 웃음을 안긴다. 특히 이찬혁이 여성용 가운을 4년째 입고 있다고 밝혀 모두를 놀라게 한 가운데, 이를 지켜보던 이수현이 참다못해 폭로를 이어가면서 현장을 웃음바다로 만들었다.

MBC '전지적 참견 시점' 측은 최근 "남성용 옷이 텁텁한 이찬혁?? 만 원에 공수한 찰랑 여성용 가운으로 만끽하는 자유!"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

영상에는 이수현과 함께 합숙 생활을 하는 이찬혁의 꾸밈없는 일상이 담겼다. 이날 이찬혁은 독특한 디자인의 가운을 입고 등장해 출연진들의 시선을 사로잡았다.

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이를 본 전현무는 "저런 가운 어디서 구하냐"라고 물었고, 이찬혁은 "쿠X이다. 만 원짜리"라고 답하며 여유로운 모습을 보였다. 옆에서 이를 지켜보던 이수현은 "이게 가장 힘들어요"라고 말해 시작부터 웃음을 자아냈다.

이영자는 가운의 짧은 소매를 유심히 살펴보더니 "소매가 짧은 거 보니 남성용이 아니라 여성용인 것 같다"라고 추측했다. 이에 이찬혁은 "맞다. 여성용이다. 남성용은 저에게 뭔가 텁텁한 느낌"이라며 "여성용을 입어야 자유로워지는 느낌이다. 4년 입었다"라고 당당하게 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이수현의 폭로는 여기서 끝나지 않았다. 그는 "근데 이것보다 더 얇은 가운이 있다. 바람 불면 펄럭인다"라고 덧붙이며 오빠의 남다른 패션 취향을 공개했다.

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이에 양세형이 "라인이 다 드러나지 않냐"라고 반응하자 이수현은 "맞다. 한 번 입고 나와서 제가 너무 깜짝 놀랐다. 제가 다시는 그러지 말라고 했다"라고 털어놔 폭소를 유발했다.

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하지만 정작 당사자인 이찬혁은 전혀 개의치 않는 모습이었다. 그는 "그게 좋은 포인트다. 아슬아슬한 거"라고 능청스럽게 받아쳐 현장을 초토화했다. 남다른 패션 철학을 굽히지 않는 이찬혁과 그런 오빠를 향해 거침없는 폭로를 쏟아내는 이수현의 모습이 현실 남매다운 웃음을 더했다.

이어진 장면에서는어 두 사람이 함께 생활하고 있는 셰어하우스도 공개돼 관심을 모았다. 북한산의 탁 트인 전경이 파노라마처럼 펼쳐지는 3층 규모의 집으로, 아름다운 전망과 여유로운 공간이 눈길을 끌었다. 특히 개성 강한 두 사람이 한집에서 생활하며 어떤 일상을 보내고 있을지 궁금증을 자극했다. 무대 위에서는 물론 평소에도 남다른 개성을 자랑하는 남매가 한 공간에서 함께 지내며 보여줄 현실적인 생활 모습에도 기대가 모인다.

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한편 이찬혁의 독특한 패션 취향과 악뮤 남매의 유쾌한 합숙 일상은 오는 31일 토요일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.