[공식]"뺨 때리고 고막 찢어"..차예련, 학폭 가해자 지목에 "사실무근" 초스피드 해명

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차예련이 학교 폭력 가해 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사 측이 "사실무근"이라며 선을 그었다.

차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 30일 학교 폭력 의혹과 관련해 "확인 결과 사실무근이다"라고 공식 입장을 밝혔다.

앞서 지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라와 파장을 일으켰다.

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작성자 A씨는 글을 통해 "중계중학교 졸업 C 배우 실체는 과거 학폭 가해자 일진 출신이다. 워낙에 학교에서도 유명한 일진 학폭 가해자였고 동네 주변 학교에도 다 알 정도다"라고 주장했다. 이와 함께 중계중학교 졸업 앨범 사진까지 공개하며 의혹을 제기했다.

A씨는 과거 자신이 겪었다고 주장하는 피해 내용도 구체적으로 언급했다. 그는 "이미 몇십 년이나 지났다. 시간이 참 많이도 흘렀다. 그런데 나는 정신적으로 여전히 너무 힘이 든다. 그 애 때문에 나는 아직까지도 정신건강의학과에 다니며 약을 먹고 우울증과 불안 증세를 안고 살아간다"고 호소했다.

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이어 "악랄하게 뺨 위주로 때렸고 고막이 찢어지고 뺨이 퉁퉁 부었다"며 당시 상황을 주장했다. 그러면서 "아니라고 우기거나 '기억나지 않는다', '사실무근이다' 이 따위로 헛소리한다면 동창생들의 증언과 추가 증거를 제출하겠다"고 덧붙였다.

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작성자는 해당 인물이 누구인지 구체적으로 밝히지 않았지만, 네티즌들은 1985년생이라는 출생 연도와 이니셜, 출신 중학교 등을 근거로 차예련을 지목했다. 온라인상에서 의혹이 빠르게 확산하자 차예련 측은 즉각 사실무근이라는 입장을 내놓으며 선을 그었다.