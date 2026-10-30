[공식]규현, 아시아 7개 도시 투어 개최…12월 서울서 포문

사진제공=안테나

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 규현이 새 앨범 발매에 이어 아시아 투어로 팬들과 만난다.

규현은 30일 공식 SNS를 통해 '규현 (KYUHYUN) 아시아 투어 '컨티뉴''(이하 컨티뉴')의 포스터를 게재하며, 아시아 투어 개최 소식을 알렸다.

'컨티뉴'는 규현이 오는 11월 11일 발매 예정인 EP와 동명의 타이틀로 진행되는 아시아 투어다. 이에 따르면, 규현은 오는 12월 18~20일 서울을 시작으로 2027년 1월 9일 방콕, 2월 13~14일 홍콩, 2월 21일 도쿄, 2월 27~28일 타이베이, 3월 21~22일 고베, 3월 27~28일 가오슝까지 아시아 7개 도시에서 투어를 이어갈 예정이다. 'and more'라는 문구로 추가 개최지 발표도 예고해 기대를 모은다.

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특히 규현은 신곡을 포함해 그간의 대표곡을 총망라한 다채로운 세트리스트로 팬들과 만날 계획이다. 공연 전반에 규현 특유의 깊이 있는 보컬과 감성을 가감 없이 녹여내며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증할 전망이다.

규현은 오는 11월 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 EP '컨티뉴'를 발매한다. '컨티뉴'는 규현이 지금까지 이어온 음악 세계를 바탕으로, 앞으로도 변함없이 자신만의 좋은 음악과 이야기를 들려주겠다는 의지를 담은 앨범이다. 이후 규현은 12월 18~20일 서울 중구 장충체육관에서 아시아 투어의 포문을 연다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com