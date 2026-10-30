‘비정상회담’ 독일 다니엘, 생후 하루 된 딸 공개…‘붕어빵 미모’

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '독일 다니엘'로 사랑받은 방송인 다니엘 린데만이 결혼 3년 만에 첫 딸을 품에 안았다. 출산 소식과 함께 갓 태어난 딸의 얼굴과 이름까지 공개하며 기쁨을 나눴다.

다니엘 린데만은 30일 자신의 SNS에 "어제 '리아'가 태어났습니다. 산모와 아기 둘 다 건강한 상태입니다. 축복해 주신 모든 분들께 감사드립니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

이어 독일어로도 "우리의 작은 리아 소피가 어제 건강하게 세상에 태어났다. 엄마와 딸 모두 건강하다. 우리를 생각해 준 모든 분께 감사하다"며 득녀 소식을 전했다.

Advertisement

공개된 사진에는 병원 신생아 침대에 누워 있는 딸의 모습이 담겼다. 흰색 배냇저고리를 입고 포근한 담요에 싸인 아기는 눈을 감고 곤히 잠들어 있다. 작고 오목조목한 이목구비와 풍성한 검은 머리카락이 눈길을 끈다.

다니엘 린데만은 지난 6월 아내의 임신 소식을 알리며 감격의 눈물을 흘렸던 터라 이번 득녀 소식이 더욱 뜻깊다. 당시 다니엘은 아내가 준비한 깜짝 이벤트를 통해 임신 사실을 처음 알게 됐다. 현관에 걸린 '아빠가 된 걸 축하해'라는 문구를 발견한 그는 놀라 바닥에 주저앉았고, 이후 아내를 끌어안으며 눈물을 보였다.

Advertisement

태몽에 얽힌 사연도 공개했다. 그는 "아내가 임신 소식을 전하기 전날 귀여운 햄스터를 품에 안고 집에 가는 꿈을 꿨다"며 아기의 태명을 '토리'로 지었다고 밝혔다.

Advertisement

지난 20일에는 한국 영주권 취득 소식까지 전했다. 다니엘은 자신의 SNS에 "저는 영주권이 나온 사람이에요"라는 글과 함께 영주증을 인증했다. 영주권 취득 소식을 알린 지 9일 만에 딸이 태어나면서 연이은 경사를 맞게 됐다.

Advertisement

한편 다니엘 린데만은 지난 2023년 12월 한국인 비연예인 여성과 결혼했다. 2014년 JTBC '비정상회담'을 통해 국내에 이름을 알렸고 이후 '내 친구의 집은 어디인가', '톡파원 25시' 등 다양한 예능 프로그램에 출연했다. 피아니스트로서 음악 활동도 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com