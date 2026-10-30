도경완, '집은 120억-통장엔 25만원' 발언, 결국 방심위 민원...왜?

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[스포츠조선 박아람 기자] 120억 원대 고급 펜트하우스에 거주하는 것으로 알려진 방송인 도경완이 방송에서 공개한 통장 잔액과 절약 생활을 두고 논란이 확산하고 있다.

29일 텐아시아 보도에 따르면 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'이 방송 심의 관련 민원에 따라 검토 대상이 됐다.

민원을 제기한 A씨는 지난 22일 방송된 내용을 심의해 달라는 취지로 국민신문고에 요청을 접수했다.

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당시 방송에서 도경완은 주식 투자로 인한 손실과 곗돈 지출 등을 언급하며 자신의 계좌에 남은 돈이 25만4795원이라고 밝혔다.

이와 함께 일상에서 실천하고 있는 절약 방식도 공개했다. 자녀들에게 화장실 변기 물을 아껴 사용하도록 했으며, 무더운 날씨에도 에어컨을 끄고 리모컨의 건전지까지 빼놓는 모습을 보여줬다. 한 달 사이 수도 요금이 5만8000원가량 증가했다는 이야기도 덧붙였다.

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하지만 방송 이후 해당 장면들이 가족 전체가 경제적 어려움을 겪고 있는 것처럼 비칠 수 있다는 지적이 나왔다.

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민원인 A씨는 도경완 개인의 소비 습관이나 절약 방식 자체를 문제 삼는 것이 아니라, 방송의 자막과 편집이 시청자들에게 어떤 상황으로 전달됐는지를 살펴볼 필요가 있다고 주장했다.

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또한 방송심의에 관한 규정 제14조를 언급하며 방송은 사실을 정확하고 객관적으로 전달해야 한다는 점을 강조했다. 공영방송인 KBS가 방송법에 명시된 공적 책임을 고려해 공정성과 공익성을 지켜야 한다는 취지의 의견도 제시했다.

논란이 커진 배경에는 도경완·장윤정 부부의 부동산 자산도 거론되고 있다. 두 사람은 서울 용산구 서빙고동에 위치한 120억 원대 펜트하우스를 전액 현금으로 매입한 것으로 알려져 있다.

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이 때문에 고가 주택에 거주하면서 방송에서는 통장 잔액과 극단적인 절약 생활을 공개한 것을 두고 시청자들 사이에서 다양한 반응이 나오고 있다.

여기에 도경완의 프로그램 하차 소식까지 전해졌다. 그는 지난 29일 방송된 '신상출시 편스토랑'에서 약 4년 동안 진행자로 활동했던 KBS Joy '차트를 달리는 남자'에서 물러나게 됐다고 밝혔다.

특히 해당 프로그램이 폐지되는 것이 아니라 자신만 교체됐다는 사실을 전하며 아쉬움을 나타냈다. 도경완은 마지막으로 남아 있던 고정 프로그램에서도 하차하게 됐다며 씁쓸한 심경을 드러냈다.

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한편 도경완은 KBS 아나운서 출신으로, 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다. 가수 장윤정과 결혼해 슬하에 두 아이를 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com