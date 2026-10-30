"배달 앱 지우고 술병 치워"…'매출1조' 안선영이 개인회생 사연자에 날린 현실 조언

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 안선영이 사업 실패 후 개인회생 절차를 밟고 있다는 구독자에게 자신의 경험을 바탕으로 현실적이고 진심 어린 조언을 건넸다.

지난 29일 안선영의 유튜브 채널에서는 '고민상담소' 코너를 마련, 구독자들의 다양한 고민을 듣고 답하는 시간이 공개됐다.

이날 안선영은 사업 실패 후 개인회생 절차를 밟고 있다는 한 구독자의 사연을 접했다.

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나는 결국 실패한 사람인가"라며 자책하고 있다는 사연에 안선영은 "개인회생을 하셨으면 벌이가 없는 상황일 텐데, 육체만 건강하면 언제 어디서든 다시 경제활동을 시작할 수 있다"며 "운동하셔라. 냉장고 정리 싹 하고 배달 앱 지워라. 술병 다 치워라"고 구체적인 생활 습관 개선을 제안했다.

안선영은 자신의 경험까지 털어놓으며 진정성 있는 조언을 이어갔다. 그는 "저는 원래 정답을 안 알려드린다. 그런데 이건 정답이 있다"며 "제가 해봤다. 개인회생의 늪에서 벗어나 봤다. 찢어지게 가난한 빈촌에서 극복해 봤다. 가난의 고리를 끊어봤다"고 밝혔다. 이어 "그렇기 때문에 이럴 때는 반드시 건강한 몸을 1순위로 해라"고 거듭 강조했다.

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한편 안선영은 2013년 사업가 남편과 결혼해 2016년 아들을 품에 안았다. 치매를 앓는 어머니를 간병하면서 CEO로서의 생활도 이어가고 있다. 최근에는 아들의 유학을 위해 캐나다로 이주해 한국과 캐나다를 오가며 생활 중이다.

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연예인 쇼호스트 1세대로도 잘 알려진 안선영은 홈쇼핑 누적 매출액 1조 원을 달성한 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다.