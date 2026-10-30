이효리, ♥이상순 투병에 뜬금 은퇴설 "방송+요가 내려놓는다 한 적 없는데요" 직접 반박

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 자신을 둘러싼 추측에 직접 해명하며 오해를 바로잡았다.

30일 SNS에는 "남편 이상순 아픈 뒤…이효리, 요가도 방송도 내려놓겠다고 한 이유"라는 제목의 게시물이 올라왔다.

이는 이효리가 지난 26일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서 남편 이상순이 아팠던 이후 달라진 자신의 마음가짐을 털어놓은 내용을 바탕으로 제작된 게시물이다.

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당시 이효리는 "이번에 남편이 많이 아프면서 대화를 많이 했다"며 "근데 생각보다 서로 모르는 게 너무 많더라"고 고백했다. 이어 "너무 친하니까 당연히 아는 거 아니야, 라고 했는데 알고 보니 말로 표현해 줬으면 좋겠고 설명해 줬으면 좋았겠더라"고 덧붙였다.

또한 이효리는 요가와 방송 등 자신이 세운 목표에 집중하다 보면 정작 소중한 사람에게 소홀해질 때도 있었다고 털어놨다. 그는 "내 삶에 남편이 없으면 요가가 무슨 소용이 있지, 방송이 무슨 소용이 있지? 하나도 의미가 없더라"라고 말하며 남편의 존재가 자신에게 얼마나 큰 의미인지 전했다.

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하지만 방송에서 이효리가 요가나 방송 활동을 그만두겠다고 직접적으로 밝힌 것은 아니다. 남편의 건강 문제를 계기로 삶에서 무엇이 가장 중요한지 돌아보게 됐다는 취지의 발언이었지만, 일부 게시물에서는 이를 요가와 방송을 내려놓겠다는 의미로 해석해 관심을 모았다.

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이에 이효리는 해당 게시물을 접한 뒤 댓글을 직접 달며 해명에 나섰다. 그는 "내려논다고 한 적 없는데요"라며 자신의 발언이 확대 해석되는 것을 바로잡았다.

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한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼해 부부의 연을 맺었다. 이상순은 지난 8월 26일 라디오 생방송 도중 건강 상태가 좋지 않아 MBC 의무실에서 휴식을 취했다. 이후 방송에 복귀하지 못했고, 지난달 6일 SNS을 통해 건강 상태를 직접 알렸다.

당시 그는 "'미주신경 기능 저하'라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 설명했다.

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이후 약 한 달간 휴식기를 가진 이상순은 지난 10월 1일 방송에 돌아왔다. 복귀 방송에서 그는 "몸이 잠깐 안 좋았다, 확실히 쉬니까 괜찮아졌다"며 "완전히 몸이 나은 것은 아니지만 빨리 여러분을 만나고 싶어서 10월의 첫날 복귀하고 싶다고 제작진에게 이야기했다"고 건강 상태에 대해 말했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com