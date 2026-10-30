[SC이슈]고지용, 이혼·건강 악화 딛고 젝스키스 무대 복귀…은지원·김재덕은 불참

사진제공=마운틴무븐트스토리

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 약 10년 만에 멤버들과 다시 무대에 선다.

30일 공연기획사 마운틴무브먼트스토리에 따르면, 고지용, 장수원, 이재진은 오는 12월 15일과 16일 오후 6시 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 특별 공연 '더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE) - 젝키의 못다 한 이야기'를 개최한다.

이번 공연은 1997년 데뷔한 젝스키스의 30주년을 앞두고 마련된 자리다. 세 사람이 함께하는 첫 공식 행사로, 일반적인 콘서트와 달리 음악과 토크, 디너를 결합한 형식으로 진행된다. 오랜 시간 각자의 길을 걸어온 멤버들이 팬들과 그동안 나누지 못했던 이야기를 풀어낼 예정이다.

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이번 공연에는 기존 4인조 멤버 가운데 은지원과 김재덕이 참여하지 않고, 전 멤버 강성훈 역시 이름을 올리지 않았다. 대형 공연장인 인스파이어 아레나에서 세 사람만의 공연이 열린다는 점도 눈길을 끈다.

무엇보다 고지용의 합류가 주목된다. 고지용은 2000년 젝스키스 해체 이후 연예계를 떠나 사업가로 활동해 왔다. 2016년 MBC '무한도전'을 통해 젝스키스가 재결합했을 당시에도 게릴라 콘서트에 깜짝 등장했을 뿐, 정식 활동에는 참여하지 않았다.

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당시 젝스키스는 고지용을 제외한 은지원, 이재진, 김재덕, 강성훈, 장수원 등 5인조로 활동을 재개했다. 이후 2019년 강성훈이 팀을 탈퇴하면서 4인조로 재편됐고, 2020년에는 4인조로 미니앨범을 발매하기도 했다.

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반면 고지용은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하는 등 간헐적으로 방송 활동을 이어가면서도 젝스키스의 공식 활동과는 거리를 뒀다.

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2018년에는 젝스키스 팬들과 갈등을 빚기도 했다. 당시 젝스키스 팬 연합은 고지용과 그의 회사가 젝스키스의 브랜드와 팬덤을 사업에 활용하고 있다고 주장하며 포털사이트 그룹 프로필에서 고지용을 제외해 달라고 요청했다. 이에 당시 젝스키스 소속사 YG엔터테인먼트는 팬들의 요청을 받아들여 프로필 수정에 나서겠다는 입장을 밝혔다.

그런가 하면, 고지용은 최근 개인사로 주목받았다. 가정의학과 전문의 허양임과 2024년 4월 협의이혼한 사실을 지난 7월에서야 뒤늦게 공개했다. 두 사람은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재를 얻었고, '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 가족의 일상을 공개한 바 있다.

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이혼 이후에는 아들의 면접교섭 문제를 둘러싼 법적 갈등도 불거졌다. 고지용은 허양임을 상대로 면접교섭 방해 금지 및 자녀 사진, 영상 게시 금지 가처분을 신청했다. 이에 허양임 측은 이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관해 별도로 정하지 않았다며, 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구한 상태라고 밝힌 바 있다. 현재 아들의 친권과 양육권은 허양임이 갖고 있는 것으로 전해졌다.

건강 문제도 있었다. 고지용은 지난 9월 소속사를 통해 2024년 이혼 직후 간경화와 쇼크 등으로 병원에 이송됐고, 당시 생사의 기로에 놓일 만큼 건강이 악화됐다고 밝혔다. 소속사 측은 간암 직전까지 상태가 악화됐다고 설명했고, 고지용 역시 약 2년간 여러 차례 입원하며 힘겨운 시간을 보냈다고 털어놨다.

이후 고지용은 SNS를 통해 근황을 전하며 팬들과 소통해 왔다. 지난 29일에도 환하게 웃는 모습이 담긴 사진을 공개했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com