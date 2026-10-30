'문무' 스페셜 티저 공개...이현욱-장혁-김강우-박성웅, 위태로운 삼국의 운명을 건 영웅들의 대서사

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[스포츠조선 김준석 기자] '문무'가 삼국의 운명을 건 거대한 전쟁의 서막을 알리는 스페셜 티저를 공개했다.

오는 11월 14일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무'(책임프로듀서 이호 / 극본 김리헌, 홍진이 / 연출 김영조, 구성준 / 제작 키이스트, 몬스터유니온)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서, 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다.

'문무' 측은 오늘(30일) 사방에서 공격받는 신라의 위태로운 상황과 삼국의 팽팽한 권력 다툼을 담아낸 스페셜 티저 영상을 공개하며 이목을 집중시켰다. 피비린내 나는 혼돈의 세상 속, 각국의 지도자들은 각자의 방법으로 승리를 위해 나아가며 이들이 그릴 역사의 한 페이지에 대한 기대감을 끌어올린다.

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영상은 끝없는 전쟁을 겪으며 지친 백성들의 상황에 "보았느냐"고 묻는 김춘추(김강우 분)와 "보았습니다"라고 대답하는 김법민(이현욱 분)의 목소리로 포문을 연다. 전쟁으로 목숨을 잃고 충격에 휩싸여 울부짖는 백성들 사이를 걷는 김법민은 이내 비 내리는 전쟁터에서 모습을 드러낸다. 전쟁의 참혹한 현실을 마주한 그의 모습은 앞으로 짊어져야 할 책임과 운명의 무게를 실감케 한다.

고구려와 백제, 왜나라의 공격으로 인해 도망칠 곳 없는 신라를 바라보는 김유신(박성웅 분)의 눈에는 씁쓸함이 가득하다. 이 틈을 타 백제는 신라를 완전히 무너뜨리려 칼을 겨누고, 최고 권력자 자리에 오른 연개소문(장혁 분)의 집권 하에 고구려 역시 야욕의 눈을 번뜩이기 시작한다. 세상을 집어삼키려는 이들의 야심은 팽팽하게 부딪히며 긴장감을 증폭시킨다.

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여기에 신라 내부를 갈라놓은 지독한 분열은 나라를 더욱 무너뜨린다. 이에 김춘추는 "진골들이 자기 힘만 키우며 나라를 좀먹는 걸 그저 보고만 있을 것이냐"며 "그 피 묻은 권력을 손에 쥐어서라도 신라를 바로잡아야 할 것 아니냔 말이다"라며 울분에 차 외친다. 하지만 그의 행보를 이해할 수 없는 김법민은 "차라리 왕이 되고 싶다고 하시라"며 부자간 깊은 갈등의 골을 드러낸다.

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그런가 하면 연개소문이 이끄는 고구려 대군은 당나라와의 주필산 전쟁에 나선다. 요동치는 정세 속, 연개소문은 당나라를 끌어들여 삼한을 어지럽힌 김춘추의 목에 칼을 겨누고, 무릎을 꿇은 김춘추는 기세에 밀리지 않고 그를 노려보며 긴장감을 자아낸다. 그러나 목숨을 건 김춘추의 행보에도 신라는 좀처럼 위기를 벗어나지 못한다. 비담(이지훈 분)의 난으로 신라가 백척간두에 선 이때, 한 줄기 빛처럼 등장한 김유신은 "나 김유신이 여기에 왔다"며 천둥 같은 호통을 치고 김법민은 "죽음을 각오하고 버티라"며 도당산성을 지켜내기 위한 사투를 벌인다.

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영상 말미에는 신라와 백제의 옥문곡 전투, 고구려와 당나라가 천하의 패권을 두고 맞붙은 주필산 전투, 신라와 고구려 연합군이 당나라에 맞서 싸운 오골성 전투 등 스펙터클한 전투의 향연이 펼쳐진다. 삼국에 휘몰아치는 피바람 속에서 마침내 김법민은 "그래, 내가 지킬 것이다. 내가 반드시 그리할 것이다"라며 태산 같은 결의를 다진다. 핏빛으로 물든 대지 위에서 그가 써 내려갈 위대한 역사는 묵직한 여운을 남긴다.

이처럼 '문무'는 한 치 앞을 예상할 수 없는 극적인 상황 속에서 각자의 신념과 대의를 위해 모든 것을 내던진 이들의 행보를 밀도 있게 담아내며 시청자들의 뇌리에 강렬한 인상을 남겼다. 칠흑 같은 어둠 속에서도 평화라는 빛을 향해 나아갔던 이들의 발걸음이 안방극장에 어떤 감동을 전할지 첫 방송이 기다려진다.

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KBS 2TV 새 대하드라마 '문무'는 오는 11월 14일(토) 밤 9시 20분 첫 방송된다.

narusi@sportschosun.com