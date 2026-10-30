"최불암 씨가 남편이었고, 모든 게 좋았다"...김혜자, '22년 부부' 추억 재조명

전원일기

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 최불암이 세상을 떠난 가운데 오랜 시간 그와 부부로 연기했던 배우 김혜자의 과거 발언이 다시 관심을 받고 있다.

최불암은 지난 10월 29일 오후 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세.

갑작스러운 비보에 연예계와 대중의 추모가 이어지는 가운데, 김혜자가 과거 방송에서 최불암을 떠올리며 전했던 진심 어린 이야기도 다시 회자되고 있다.

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김혜자는 2023년 tvN STORY 예능 프로그램 '회장님네 사람들'에 출연해 '전원일기'에서 함께했던 최불암에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

당시 그는 최불암이 극 중 자신의 남편이었다는 사실을 언급하며 "최불암 씨가 남편이었고, 모든 게 좋았다"고 말했다. 이와 함께 최불암이 직접 촬영해 준 사진을 공개해 두 사람의 오랜 추억을 떠올리게 했다.

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특히 해당 방송에서는 두 사람이 약 21년 만에 다시 만나는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 오랜만의 만남을 앞둔 김혜자는 설레는 마음을 숨기지 못했다.

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그는 최불암을 기다리던 당시를 떠올리며 오랜 친구를 다시 만나는 기분이었다고 설명했다. 너무 반가워 눈물이 날 뻔했다는 고백과 함께 함께 보낸 시간이 얼마나 길었는지도 전했다.

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두 사람의 인연은 '전원일기'에서 시작된 것만은 아니었다. 김혜자는 드라마에 출연하기 전 연극 무대에서부터 최불암과 함께했다고 밝혔다. 20대 시절부터 이어진 관계였던 만큼 단순한 작품 동료 이상의 정이 쌓여 있었다.

김혜자는 최불암을 자신을 이끌어준 선생님 같은 존재이자 오랜 세월을 함께한 친구로 표현했다.

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당시 방송에서 최불암을 향해 건넨 유쾌한 말도 화제가 됐다. 김혜자는 배우로서 활동을 이어가지 않는 것에 아쉬움을 나타내며 "'한국인의 밥상'만 하고 다니냐"고 농담 섞인 말을 건네 웃음을 자아냈다.

실제로 두 사람은 '전원일기'에서 22년 동안 부부로 출연하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 최불암의 든든한 남편 연기와 김혜자의 따뜻한 아내 연기는 오랜 시간 국민적인 사랑을 받았다.

한편 최불암의 빈소는 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 장례는 초록우산 어린이재단장으로 진행되며, 발인은 11월 2일 오전 7시 예정이다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.

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tokkig@sportschosun.com