故 최불암·최진실 한자리에..차인표가 공개한 '그대 그리고 나' 추억

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 차인표가 세상을 떠난 원로배우 故 최불암과의 추억을 회상하며 애틋한 추모의 글을 남겼다.

차인표는 최불암의 별세 소식이 전해진 뒤 자신의 SNS에 과거 함께 출연했던 MBC 드라마 '그대 그리고 나'의 사진과 함께 고인을 추억하는 글을 게재했다.

공개된 사진에는 故 최불암을 비롯해 또 다른 고인인 故 최진실의 모습도 담겨 있어 더욱 먹먹함을 안겼다. 1998년 방송된 MBC 주말연속극 '그대 그리고 나'에는 이들 외에도 박성원, 송승헌, 김혜자, 김지영, 서유정, 이본, 박원숙 등이 출연해 호흡을 맞췄다.

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차인표는 해당 작품에서 최불암과 아버지와 아들로 인연을 맺었다. 그는 "최불암 선생님과 나는 1998년 MBC 주말연속극 '그대 그리고 나'에서 아버지와 아들로 만났다"고 당시를 떠올렸다.

이어 드라마가 큰 인기를 얻은 뒤 연말 여러 행사에 초청받던 최불암이 어느 날 자신을 불러 함께 자리에 가달라고 부탁했던 일화를 공개했다.

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 사진공동취재단

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당시 차인표가 선뜻 대답하지 못하고 머뭇거리자 최불암은 "인표야, 네가 이번에 같이 가주면, 다음번에 나도 한번 같이 가줄게"라고 말했다고 한다.

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차인표는 "선생님은 그런 식이셨다"며 "까마득한 후배도 자신과 동등한 인격체로 인식하고 대해주셨다"고 고인의 따뜻한 성품을 회상했다. 그러면서 최불암이 세상을 떠난 날 문득 그때의 기억이 떠올랐다고 덧붙였다.

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그는 드라마 속 아버지였던 최불암에게 마지막 인사도 건넸다. 차인표는 "드라마 속 아버지, 아버지로 인해 많은 사람들이 위로를 받고, 용기를 얻었습니다. 오랫동안 아버지 역할을 해주셔서 감사했어요. 안녕히 가세요"라고 애도했다.

끝으로 "이제 아픔이 없는 곳에서 평안하세요"라는 글을 남기며 고인을 향한 깊은 존경과 그리움을 드러냈다.

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한편 30일 방송계에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료 중 29일 밤 10시께 세상을 떠났다.

jyn2011@sportschosun.com