'박주호♥' 안나, 유방암 3기·림프절 전이 뒤늦게 고백 "이제 모유수유 못해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 축구선수 박주호의 아내 안나가 유방암 진단부터 치료까지의 과정을 돌아봤다.

29일 안나의 유튜브 채널에서는 '직접 겪은 유방암 치료 과정. 항암 부작용부터 재건수술, 방사선치료까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안나는 유방암 진단 과정부터 항암 치료, 수술 후 방사선 치료 과정까지 전부 돌아봤다. 안나는 "정확한 진단을 받기도 전에 어떤 유형의 유방암인지, 몇 기인데 정확히 진단받기 전에 인터넷에서 혼자 찾지 마라. 저는 그렇게 인터넷에서 찾아보면서 그렇게 심각하지는 않을 거라 확신했다. 1기일 거라 생각했고 아무리 안 좋아도 2기일 거라 생각했다. 실제로 3기라는 걸 알게 되고 큰 충격을 받았다"고 고백했다.

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힘들었던 항암 치료 과정을 돌아본 안나는 "치료를 끝내고 나면 수술 전에 모든 상태를 다시 확인한다. 저는 3기였기 때문에 암이 림프절까지 전이된 상태였다. 그래서 그 림프절도 제거해야 했다. 그래서 지금은 림프절이 거의 남아있지 않다"고 털어놨다.

안나는 "그리고 유방절제술을 받기 전에 성형외과 선생님을 만난다. 저는 처음에 유방을 전부 제거해야 한다고 생각하셨는데 실제로 그렇게 하진 않았다"며 "선생님이 겉모습이 최대한 그대로 유지될 수 있도록 노력해보겠다 하셨고 놀랍게도 겉모습이 그대로다. 절개 부위에 작은 흉터만 남아있고 그 외에는 그대로다. 다만 이제 모유수유를 할 수 없다. 안쪽 조직이 더 이상 제 기능을 하지 못한다. 하지만 겉모습은 똑같다"고 밝혔다.

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이어 "그리고 유방 수술은 어느 정도든 나중에 다시 병원에 가서 재수술을 받아야 하는 거 같다. 10년 후에 다시 해야 한다고 들었던 거 같은데 그러면 앞으로 7년 정도 남았을 것"이라고 밝혔다.

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한편, 스위스 출신 안나는 2015년 축구선수 박주호와 결혼, 슬하 2남 1녀를 두고 있다. 2022년 암 투병 소식을 알린 안나는 완전관해 판정을 받고 현재 넷째를 임신 중이다.

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wjlee@sportschosun.com