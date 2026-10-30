"내가 죽거든"...故최불암 마지막 배웅, '41년 인연' 아이들 만난다

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세하신 故최불암 씨의 빈소가 차려졌다. 사진공동취재단

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[스포츠조선 김수현기자] 故 최불암이 생전 남긴 마지막 유언에 따라 장지에 가기 전 초록우산 어린이재단을 들를 예정인 것으로 확인돼 깊은 울림을 안기고 있다.

30일 유족 등에 따르면 최불암은 지난 29일 오후 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 향년 87세로 별세했다.

고인의 시신은 이날 오전 0시 20분께 빈소가 마련될 병원으로 옮겨졌으며, 장례는 일반적인 연예인장이 아닌 초록우산 어린이재단장으로 치러진다.

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생전 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 최불암은 어려운 환경에 놓인 어린이와 청소년을 위한 나눔을 꾸준히 실천하며 받은 사랑을 사회에 돌려줬다.

그의 아동 사랑은 1981년 드라마 '전원일기' 촬영 당시로 거슬러 올라간다. 당시 함께 출연했던 아역배우와의 인연을 계기로 출연진들과 단체 결연 후원을 시작한 최불암은 1985년 초록우산 전국후원회장으로 위촉됐다. 이후 41년간 국내외 아동 복지 증진을 위해 앞장서며 선한 영향력을 전파했다.

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평소 "아이들에게 희망을 갖게 하는 것이 어른의 역할"이라고 강조해 온 고인은 마지막 순간까지도 아이들을 향한 마음을 놓지 않았다.

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생전 주변 사람들에게 자신이 세상을 떠나면 장지로 향하기 전 초록우산 재단에 꼭 들러달라는 뜻을 남긴 것으로 알려졌다.

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이에 따라 고인의 운구 행렬은 발인 이후 장지로 향하기 전 서울 중구 무교동에 위치한 초록우산 본부를 방문할 예정이다. 마지막 길에서도 평생 이어온 나눔의 의미를 되새기려 했던 고인의 뜻이 담겨 있어 더욱 뭉클함을 안긴다.

한편 고 최불암의 발인은 오는 11월 2일 오전 7시 엄수된다. 장례미사는 같은 날 서울 영등포구 여의도성당에서 거행되며, 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.