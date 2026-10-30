김혜수, 故 최불암 빈소 찾아 3시간 내내 눈물…"아버지 같은 분"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김혜수가 아버지처럼 따랐던 故 최불암의 빈소를 찾아 눈물로 마지막 인사를 전했다.

김혜수는 30일 오전 11시께 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 최불암의 빈소를 찾았다. 약 3시간 동안 빈소에 머물며 고인을 추모한 그는 이후 눈물을 흘리며 장례식장을 떠나는 모습이 포착돼 안타까움을 자아냈다.

김혜수와 최불암의 각별한 인연은 이미 방송을 통해 알려진 바 있다. 김혜수는 지난 2021년 1월 방송된 KBS 1TV '한국인의 밥상' 10주년 특집에 출연해 최불암과 그의 아내 김민자 부부를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 당시 김혜수는 두 사람을 아버지, 어머니 같은 존재라고 표현하며 연기를 시작하던 시절부터 자신을 따뜻하게 품어준 데 대해 고마움을 전했다.

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특히 최불암과 평소 주고받던 문자 메시지를 공개하며 "선생님은 매번 문자가 시"라며 "문자를 보고 또 보게 된다. 기분이 좋기 때문이다. 진짜 시 한 편이다"라고 밝혔다.

실제 공개된 문자에서 최불암은 해외 일정을 앞둔 김혜수에게 "포도주 한 잔하고 무조건 자야 해. 그리움이나 보고픔도 지우면서 몸을 쉬게 해야 뉴욕이 좋아"라며 건강을 챙겼다. 이어 "가을은 그리움의 계절. 포도가 익는 계절, 비행기 안은 꿈의 계절이 되어야 해. 그럼 다녀 와. 혜수가 꾼 꿈 얘기 듣자고"라며 남다른 애정을 드러냈다.

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이처럼 오랜 세월 친부녀 못지않은 정을 나눠온 두 사람의 인연이 최불암의 별세와 함께 다시금 조명되고 있다.

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한편 최불암은 지난 29일 오후 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세. 고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러지며, 빈소에는 아내 김민자와 두 아들 등 유족들이 자리를 지키고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com