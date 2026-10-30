제이쓴, 아들 핼러윈 의상에 영혼 갈아 넣었다…"3시간 걸린 경찰차"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 제이쓴이 아들 준범 군을 위해 직접 핼러윈 의상을 제작하며 남다른 아들 사랑을 드러냈다.

제이쓴은 30일 자신의 SNS에 "만드느라 3시간 걸림"이라는 글과 함께 아들 준범 군의 모습이 담긴 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 경찰차 모양의 의상을 입고 집 안을 돌아다니는 준범 군의 모습이 담겼다. 머리에는 로봇을 연상시키는 가면을 쓰고, 몸에는 경찰차 모형을 두른 모습이 마치 영화 속 변신 로봇을 떠올리게 한다.

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특히 해당 의상은 제이쓴이 아들을 위해 직접 만든 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 제이쓴은 앞서 SNS를 통해 바닥에 앉아 경찰차 모형을 조립하는 과정을 공개했다. 각종 부품과 설명서, 가위 등을 펼쳐놓고 작업에 몰두하는 모습에서 아들을 위한 아빠의 정성이 고스란히 느껴졌다.

그는 "내일 준범이 유치원 행사옷(?)인데 밤 새야 할 듯"이라며 예상보다 만만치 않은 제작 과정에 난감함을 드러냈다.

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이어 조립 중인 경찰차 사진과 함께 "아들 아빠 커트라인 짱 높네"라고 너스레를 떨기도 했다.

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무엇보다 제이쓴은 "10분이면 만들 줄 알았던 내 자신의 오만"이라며 "3시간 걸림"이라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 간단한 만들기 작업으로 생각했던 일이 무려 3시간에 걸친 대공사로 이어진 셈이다.

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하지만 오랜 시간 공들인 결과물은 성공적이었다. 완성된 경찰차 의상을 입은 준범 군의 귀여운 모습이 공개되자 팬들은 "준범이 멋지다! 아빠도 진짜 대단하다", "역시 훌륭한 아빠", "저걸 만드시다니 대단하다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

핼러윈을 앞두고 아들의 유치원 행사를 위해 직접 의상 제작에 나선 제이쓴의 모습이 훈훈함을 안겼다.

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한편 제이쓴은 지난 2018년 개그우먼 홍현희와 결혼했으며, 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다. 이들 가족은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았다.

olzllovely@sportschosun.com