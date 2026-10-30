'고규필♥' 에이민, '15kg 증량' 후 드러낸 만삭 D라인

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고규필의 아내이자 가수 에이민이 출산을 한 달 앞두고 만삭 근황을 공개했다.

에이민은 30일 자신의 SNS에 "행복이 만나기 D-day 28. 이제 만삭이라 몸은 많이 힘들지만 항상 웃겨줘서 고마운 오빠"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 고규필과 에이민이 나란히 앉아 출산을 앞둔 설렘을 만끽하는 모습이 담겼다.

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에이민은 배가 드러나는 흰색 크롭톱을 입고 만삭의 D라인을 당당하게 드러냈다. 한 손에는 뱃속 아기의 초음파 사진을, 다른 손에는 토끼 인형을 들고 행복한 미소를 지었다.

곁에 앉은 고규필 역시 환하게 웃으며 아내와 함께 포즈를 취했다. 특히 출산을 앞두고 몸이 힘든 아내를 늘 웃게 해준다는 에이민의 애정 어린 고백이 눈길을 끌었다.

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에이민은 또 "나 다음 달에 엄마 되는 거 실화니"라는 글을 남기며 엄마가 된다는 사실에 대한 설렘과 믿기지 않는 마음을 드러내기도 했다.

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앞서 에이민은 지난 8월 임신 6개월 만에 체중이 15kg 증가했다고 밝혔으며, 이달 초에는 몸이 무거워지고 손발이 붓는 등 임신 후기에 겪는 어려움을 털어놓기도 했다. 당시 그는 TV를 보다가 눈물이 날 정도로 감정 변화가 심해졌다고 고백해 관심을 모았다. 이런 가운데 출산을 28일 앞두고 남편 고규필과 함께 환하게 웃는 모습을 공개하며 훈훈함을 안겼다.

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한편 고규필과 에이민은 9년간의 열애 끝에 2023년 11월 결혼했다. 두 사람은 9살 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었으며, 결혼식 사회는 배우 김남길이 맡아 화제를 모았다. 이후 지난 6월 결혼 3년 만에 첫아이 임신 소식을 전했다. 당시 고규필 측은 아기의 성별이 딸이라고 밝혀 많은 축하를 받았다.

고규필은 영화 '범죄도시3'에서 '초롱이' 역으로 큰 사랑을 받았으며, 에이민은 2018년 데뷔한 싱어송라이터다.

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olzllovely@sportschosun.com