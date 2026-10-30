"선수끼리 왜 그래" 이창훈, 아역 출신 톱 여배우 추파 폭로

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이창훈이 과거 여자 연예인들에게 적극적인 대시를 많이 받았다고 고백했다.

30일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 '모델료 1억 받았던 이창훈을 쫄게 만든 아역 출신 여배우의 정체'이라는 제목으로 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 이창훈이 출연해 과거 동료 여배우들에게 대시받았던 일화를 털어놨다.

이날 이창훈은 "총각 때 여자 연예인들이 추파를 많이 던졌다"며 "제일 심했던 사람이 같이 앉아서 대본을 보는데 나를 보더니 윙크를 했다"고 회상했다.

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그는 "깜짝 놀라서 왜 그러느냐고 했더니 '오빠, 왜 그래요. 선수끼리'라고 하더라"며 "그때 29세였는데 선수라는 말을 처음 들었다고 하니까 '그런 게 있다'라고 하더라"고 전했다.

촬영장에서 겪었던 또 다른 일화도 공개했다. 이창훈은 "그런 경우가 좀 많았다. 촬영 중간에도 나를 너무 꽉 껴안은 적도 있다"고 말했다.

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그는 "겨울이었는데 바람이 너무 세게 불었다. 바람이 너무 세게 부니까 들어가서 쉬자고 했는데 나는 겨울 찬 바람을 좋아해서 롱코트를 입은 채 그냥 서 있었다"며 당시 상황을 설명했다.

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이어 "파트너였던 여자 배우가 갔다가 다시 뛰어오더니 '오빠, 나도 여기 있으면 안 돼?'라고 하길래 알아서 하라고 했다. 그랬더니 '벌려'라고 했다"고 떠올렸다.

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이창훈은 "'뭘 벌리느냐'고 물었더니 옷을 벌리라고 해서 옷을 벌렸더니 추우니까 안으로 들어와서 싹 안았다"며 "춥다고 닫으라고 해서 닫았는데 심장이 터지는 줄 알았다"고 털어놨다.

특히 그는 "그 여배우도 정말 스타였고, 나 역시 너무 좋아했던 사람이었다"고 고백해 궁금증을 높였다.

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해당 여배우가 현재도 활동 중이냐는 질문에는 "요즘 활동하기는 하는데 이제는 잘 안 나오는 것 같다. 그때는 거의 최고의 선망의 스타였다"며 "나는 신인이었고, 그 친구는 그전부터 아역배우부터 했다"고 힌트를 남겼다.