SM 25년 만에 떠난 유리, 홀로서기의 현실 "나이는 먹었지만 난 어린 사람"

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[스포츠조선 이지현 기자] SM엔터테인먼트를 떠난 유리가 홀로서기 근황을 전했다.

30일 유튜브 채널 '존박이 밥사마'에는 '오빠, 효리수 키워볼 생각 없어?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 첫 게스트로 출연한 유리는 존박과 식사를 하며 소녀시대 활동부터 '효리수'의 탄생 비화, SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 달라진 일상까지 솔직하게 털어놨다.

이날 유리는 SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 홀로서기에 나선 근황도 전했다. 유리는 지난 8월 31일을 끝으로 19년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와 전속계약을 종료했다. 2001년 연습생으로 입사한 이후 무려 25년 만의 홀로서기다.

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당시 유리는 SNS를 통해 자신을 키워준 SM에 감사 인사를 전하며 직원들에게 직접 작별 선물을 건넸다. 회사를 떠나면서 눈물을 보이는 모습도 공개해 화제를 모았다.

유리는 "지금 매니지먼트를 혼자 하고 있다. 세금계산서 발행부터 법률 대리인 미팅까지 하나하나 배우고 있다"며 "너무 재미있다"고 말했다.

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이어 "그동안 주변에서 나를 도와주시는 분들이 너무 많았다. 그러다 보니 나이는 많아졌는데 정작 나는 너무 어린 거다. 보호를 많이 받고 살았다"고 고백했다.

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또한 "예전에는 항상 잘해야 한다고 생각했는데, 이제는 못하면 어떠냐는 생각도 생겼다"며 "스스로 하나씩 해보면서 실패하더라도 해봐야겠다는 걸 깨달았다"고 덧붙였다.

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다만 SM과 전속계약은 종료됐지만 소녀시대 활동은 계속 이어갈 예정이다. 유리는 내년 데뷔 20주년을 앞두고 "무대를 할 일이 있지 않을까"라고 언급하며 기대감을 높였다.

한편 유리는 최근 소녀시대 멤버 효연, 수영과 함께 프로젝트 그룹 '효리수'를 결성해 활동하며 화제를 모았다. 세 사람은 유쾌한 콘셉트와 거침없는 입담, 남다른 예능감으로 뜨거운 반응을 얻었다. 특히 음악방송 무대까지 선보이며 팬들의 관심을 모은 가운데, 유리는 향후 해외 진출 가능성까지 언급해 기대감을 높였다.

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olzllovely@sportschosun.com