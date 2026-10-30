이지현·김현숙, 싱글맘의 자격지심 고백.."잘못된 선택으로 아이에게 피해 줬나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이지현과 김현숙이 싱글맘으로 아이를 키우며 느끼는 자격지심을 털어놨다.

29일 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에는 '싱글맘 절친과 육아 토크(=한풀이) 원 없이 하는 날'이라는 제목으로 영상이 게재됐다. 영상에 출연한 김현숙은 이지현과 싱글맘으로서의 공감대를 형성했다.

이날 김현숙은 "나는 괜히 혼자 노파심이 있다. 약간 자격지심이 따라온다"며 "아이가 하는 행동에 대해 '싱글맘이라서 그런 건가'라는 생각이 있다"고 털어놨다.

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이에 이지현은 "나도 자격지심이 되게 심하다. 속으로는 심하지만 결코 우리 때문은 아닌 것 같다"고 공감했다.

김현숙은 "얼마 전에 (아들) 하민이가 좀 커가니까 '나도 다른 애들처럼 아빠랑 같이 살았으면 좋겠다'고 이야기했다"고 말했다.

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이어 "요즘은 그런 말을 다르게 받아들이고 있다. 내가 심리 상담 대학원에 들어갔다"며 "하민이가 아빠와 관련된 이야기를 하면 자동적 사고는 '네 말이 맞아'라고 하지만 인지 왜곡은 '내가 너무나 한 번의 잘못된 선택으로 애한테까지 이렇게 피해를 주나' 싶어서 거기서부터 자기 비하가 계속된다"고 설명했다.

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김현숙은 자신의 성장 배경도 떠올렸다. 그는 "우리 엄마도 홀어머니로 날 키워서 내가 너무 싫었는데 똑같이 대물림 되는 건 아닌가라고 생각하는 게 인지 왜곡이다. 그런데 싱글맘으로서 그런 게 있다"고 밝혔다.

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그러면서 "하지만 내가 지금 최선을 다하고 있고, 진짜 열심히 살고 있지 않냐. 이런 걸 봤을 때 100% 실패한 엄마는 아니다"라며 "그렇게 생각은 하지만 그런 이야기를 들었을 때는 되게 서글프다"라고 솔직한 마음을 고백했다.

특히 김현숙은 "아이들이 타이밍을 보고 이야기하는 것도 아니다. 골치 아픈 일들도 있어서 '나 혼자 왜 평생 지금 50세가 되도록 내가 항상 짊어지고 살아야 하나'라고 할 때 '엄마, 나도 아빠랑 살고 싶어'라고 하는 거다"라고 털어놨다.

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이를 들은 이지현은 "너무 뭔지 알 것 같다. 사는 것도 바빠 죽겠는데 지금 주어진 것만 해도 정신없어 죽겠는데 갑자기 툭 그러면 진짜.."라며 깊이 공감했다.

한편 이지현은 2016년과 2020년 두 번의 이혼을 겪은 뒤 현재 딸과 아들을 홀로 양육하고 있다. 김현숙은 2014년 비연예인과 결혼해 아들을 품에 안았으나 2020년 이혼했으며, 이후 홀로 아들을 키우고 있다.