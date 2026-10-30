'이광수♥' 이선빈, 게임에 푹 빠진 뜻밖의 근황 "아침 6시에 잔다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이선빈이 남다른 '집순이' 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

30일 유튜브 채널 '집대성'에는 빅뱅 대성의 빈자리를 대신해 NCT 드림 제노와 재민이 진행하는 '빈집대성' 새 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 이선빈은 두 사람과 다양한 이야기를 나누며 털털한 매력을 드러냈다.

이날 이선빈은 자신이 소문난 집순이라고 밝혔다. 그는 "저 안 그럴 것 같죠?"라고 물었고, 제노는 "집에서만 놀 것 같은 느낌"이라고 답했다. 이에 이선빈은 "맞다"며 공감했다.

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특히 이선빈은 "놀 때도 웬만하면 친구들이 알아서 우리 집에 모인다. 지금도 저 없이 친구들이 제 집에 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이를 들은 제노는 "저는 절대 안 된다"며 깜짝 놀랐고, 이선빈은 오히려 "그럼 집돌이가 아니에요?"라고 되물어 웃음을 자아냈다.

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이선빈의 남다른 청소 습관도 공개됐다. 그는 "하루에 무조건 청소기를 최소 두 번은 돌려야 한다"며 "결벽증이 있는 게 아니라 호텔처럼 깨끗하게 쉬고 싶은 마음"이라고 설명했다. 이어 "친구들이 있어도 청소한다. 상관없다. 내가 청소하는 걸 좋아한다"고 덧붙였다.

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최근에는 게임에도 푹 빠졌다고. 이선빈은 친구들과 게임을 즐기기 위해 집에 컴퓨터도 없는 상황에서 노트북을 이용한다고 밝혔다. 그는 "게임하고 그러다 보면 시간이 다 가서 아침 6시에 자기도 한다"며 "쉬는 시간이 너무 아깝다"고 털어놨다.

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이에 재민 역시 "저는 아침 8시에 자기도 한다"고 말해 공감대를 형성했다. 반면 제노는 쉬는 날 집에서 OTT를 시청하며 시간을 보내는 편이라고 밝혀 세 사람의 극과 극 휴식 방식이 웃음을 안겼다.

한편 이선빈은 영화 '수능, 출제의 비밀'로 관객들과 만난다. 극 중 지방 소도시의 신출내기 국어 교사 맹보람 역을 맡아 우연히 수능 출제위원이 되면서 벌어지는 이야기를 그린다.

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olzllovely@sportschosun.com