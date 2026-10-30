강수정, 결국 나무위키 조작 고백…"파괴의 여신, 내가 직접 삭제했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 강수정이 과거 자신에게 붙었던 '파괴의 여신'이라는 별명을 직접 삭제했다고 고백했다.

강수정은 30일 자신의 유튜브 채널에 '안녕하세요 다시 돌아왔어요'라는 제목의 영상을 공개했다. 약 1년 반 만에 유튜브 활동을 재개한 강수정은 자신의 과거 방송 활동을 돌아보며 거침없는 입담을 뽐냈다.

이날 강수정은 나무위키에 게재된 자신의 프로필을 살펴보던 중 뜻밖의 사실을 털어놨다. 그는 "내가 사실은 좀 편집했어. 여기서 고백할게요"라며 "파괴의 여신이라는 게 있었는데 내가 그거 지웠어요"라고 밝혔다.

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강수정은 과거 출연했던 예능 프로그램들이 잇따라 종영하면서 '파괴의 여신'이라는 별명을 얻게 됐다고 설명했다. 그는 "'맛대맛'이 종영됐고 '야심만만'도 있었다. 큰 굵직한 프로그램 두 개가 거의 동시에 끝나니까 파괴의 여신이라고 하더라"며 당시 상황을 떠올렸다.

이어 "너무 기분 나빴다. 나랑 같이했던 오빠들도 있었는데 왜 나만 파괴의 여신이냐"며 억울함을 토로했다.

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그러면서 "타이밍이 안 좋았다. 파괴의 여신이라는 말이 너무 기분 나쁘지 않냐"며 "제가 했어요. 나무위키 내가 건드렸어. 고백 안 하려고 그랬는데"라고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

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과거 KBS 아나운서 시절에 대한 이야기도 이어졌다. 강수정은 당시 다른 아나운서들과 달리 풀메이크업에 높은 하이힐을 즐겨 신었다며 "조금 눈에 띄었나 보다. 선배들이 예능 프로그램에 추천해 줬고 그쪽으로 잘 풀렸다"고 회상했다.

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특히 클래식 프로그램 '클래식 오디세이' 출연에 대해서는 "방송 생활을 통틀어서 하지 말았어야 했다"고 고백했다.

그는 "드레스를 입을 수 있다는 욕심에 했는데 클래식에 대해 읽으면서도 내가 이해를 잘 못 하더라"며 "클래식도 모르면서 하는 게 아니었다. 이 자리를 빌려 다시 한번 사과드린다"고 말해 웃음을 안겼다.

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한편 강수정은 약 1년 반 만에 유튜브 활동을 재개한 소감도 전했다. 그는 "늘 시작은 창대하다. 그런데 이번에는 도망 안 칠게요"라며 "100만 구독자를 달성할 때까지 지치지 않고 열심히 하겠다"고 의지를 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com