'김구라 아들' 그리, 연 수입 최대 3억→30평대 아파트 보유.."3년 안에 ♥여친과 결혼"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그리가 입대 전 연 수입이 2~3억 원 정도였다고 밝혔다.

30일 유튜브 채널 '김그리'에는 '결정사 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 그리는 자신의 결혼 조건을 냉정하게 평가받기 위해 결혼정보회사(이하 결정사)를 찾았다.

이날 그리는 "냉정한 평가를 듣기 위해 결정사를 찾았다"며 "등급을 매겨주던데 나도 한 번 등급을 받아보러 왔다"고 말했다. 예상 등급에 대해서는 "B+ 정도는 되지 않을까 싶다"고 추측했다.

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본격적인 상담이 시작되자 그리는 수입을 솔직하게 공개했다. 그는 연봉 질문에 "작년에는 군대에 있었다. 올해 전역해서 애매하지만 그래도 (군대 가기 전에) 꽤나 벌었을 때는 연에 2~3억 원은 벌지 않았을까 싶다"고 말했다.

이어 "작년, 재작년은 수입이 아예 없었고, 올해는 전역했기 때문에 거의 없다"고 덧붙였다.

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보유 자산에 대해서는 대출을 받아 구리에 30평대 아파트를 직접 마련했다고 밝혔다. 그러면서 "1억 원까지는 아니지만 몇천만 원 정도 모아둔 돈도 있다"고 말했다.

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다만 돈을 착실하게 모으지는 못했다고 인정했다. 그리는 "돈은 못 모았다. 여행 같은 걸 되게 좋아했다"며 "지금 오래 연애하는 사람과 결혼할 거라는 확신이 있어서 그런지 여자 친구와 더 많은 시간을 보내고 싶었다"고 설명했다.

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이어 "결혼해도 연애랑은 별다를 거 없을 거 같으니까 젊었을 때 놀고 나중에도 여자 친구 굶길 일은 없을 거라는 마인드였다"라며 자신감을 보였다.

그리는 이상형 질문이 나오자 "내 여자친구가 이상형에 가까운 사람"이라며 "얼굴에 귀여운 느낌이 있어야 하고, 웃을 때 가짜 미소를 지으면 안 된다"고 답했다.

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또 상대방의 직업과 연봉, 자산, 집안 환경, 노후 준비 여부는 전혀 중요하지 않다고 밝혔다. 상대에게 빚이 있어도 괜찮으냐는 질문에는 "나를 만나기 전에 생긴 빚이라면 괜찮다"고 답했다. 거주 지역에 대해서는 "외국은 안 된다. 고양시에서 반경 100km 이내가 좋다"는 현실적인 조건을 내걸었다.

결혼 시기를 묻자 "3년 안에 하고 싶다"고 답했으며, 2세 계획에 대해서는 "아이를 둘 낳고 싶다"고 밝혔다.

계획을 실현할 수 있을 것 같으냐는 질문에는 "될 것 같다. 완전 된다고는 말씀 못 드리지만 이룰 것 같다"고 자신 있게 말했다. 그러면서 "콘텐츠 너무 많이 팔아먹어서 헤어지면 큰일 난다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.