'10세 연하♥' 개리, '노웨딩' 10년만에 터진 속마음 "웨딩사진은 아쉬워"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 개리가 결혼식 없이 가정을 꾸린 아내와의 결혼 10주년을 앞두고 웨딩사진에 대한 아쉬움을 털어놓으며 다정한 부부애를 드러냈다.

30일 개리의 유튜브 채널에는 '처가 찬스로 급떠난 부부만의 도쿄 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 개리가 아내와 단둘이 일본 도쿄로 여행을 떠난 모습이 담겼다. 처가의 도움으로 아내와 단둘이 여행을 떠나게 된 개리는 오랜만의 부부만의 시간을 즐겼다.

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도쿄에 도착한 두 사람은 카페와 맛집을 찾아다니고 쇼핑을 즐기며 여유로운 시간을 보냈다. 개리는 아내가 일본어에 능숙하며 여행에 익숙해 능숙하게 일정을 찾아본다며 고마움을 드러내기도 했다.

두 사람은 오래된 일본식 찻집인 킷사에서 커피와 케이크를 맛봤고, 오코노미야키와 몬자야키 등 현지 음식도 즐겼다. 신주쿠와 시부야, 키치조지 등 도쿄 곳곳을 누비며 쇼핑에도 나섰다. 개리는 아내가 골라준 옷을 입어보거나 아내의 사진을 직접 찍어주는 등 다정한 면모를 보였다.

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특히 개리는 길을 걷던 중 웨딩드레스숍 쇼윈도에 진열된 드레스를 보고 감탄했다. 그는 "결혼식을 올리지 않은 건 후회 없지만, 웨딩 사진이 없는 건 살짝 아쉽다"고 털어놨다.

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이에 아내가 "한번 입어야 하나?"라고 묻자, 개리는 "내년이 결혼 10주년이니까 한번 드레스 입어라"라고 다정하게 말해 훈훈함을 자아냈다.

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한편, 개리는 2017년 10세 연하 비연예인과 결혼했으며 슬하에 하오를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com