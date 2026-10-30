이본, 故최불암 별세에 먹먹한 애도 "촬영장 밖에서도 따뜻하셨던 분"

사진=사진공동취재단

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이본이 MBC 드라마 '그대 그리고 나'에서 함께 호흡을 맞춘 고(故) 최불암을 애도의 뜻을 전했다.

이본은 30일 "촬영장 밖에서도 참 따뜻하셨던 최불암 선생님... 드라마 '그대 그리고 나'에서 선생님과 함께했던 시간은 제 연기 인생에서 참 소중하고 영광스러운 기억으로 남아 있습니다"라며 고인과의 추억을 떠올렸다.

이어 "영덕을 오가며 촬영하던 그 시절 '내려오느라 힘들지 않았니?', '올라갈 때도 조심해서 가고, 스튜디오에서 보자' 늘 딸처럼 따뜻하게 챙겨주시던 선생님의 모습이 아직도 생생합니다"라고 회상했다.

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그러면서 "선생님과 같은 작품에서 함께할 수 있었다는 것이 얼마나 큰 행운이었는지.. 그 시간 속에서 배운 것들.. 모든 선생님의 따뜻한 마음은 오래도록 제 안에 남아 있을 겁니다"라고 전했다.

끝으로 "참 그립습니다. 그리고 선생님이 많이 그리울 것 같습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"며 마지막 인사를 건넸다.

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이본은 1997년 방송된 MBC 드라마 '그대 그리고 나'에서 고인과 호흡을 맞췄다. 해당 작품에서 최불암은 네 남매의 아버지인 박재천 역을 맡아 따뜻하고 묵직한 부성애를 그려냈다.

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한편 최불암은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세. 빈소는 서울아산병원 장례식장 20호에 마련됐다.

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고인의 장례는 생전 어린이와 청소년을 위해 힘썼던 뜻을 기려 '초록우산 어린이재단장'으로 5일간 치러진다. 발인은 오는 11월 2일 오전 7시 엄수되며, 이후 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경의 집전으로 장례 미사가 진행된다. 장지는 경기도 파주시 동화경모공원이다.