신민아, 타고난 몸매도 달라졌나 "예전 바지 안 맞아 식단 시작"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 신민아가 평소와 달라진 식습관을 공개하며 식단 관리에 나선 이유를 밝혔다.

지난 30일 유튜브 채널 '이은지'의 '길연' 코너에는 '(길치지만) 어디서나 당당하게 걷는 pretty 구미호 신민아'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 신민아는 최근 식단 관리를 시작했다고 전했다. 과거에는 별다른 운동이나 식단 조절 없이도 몸매를 유지해 왔다는 그는 "제가 남들에 비해 특별히 관리를 하지는 않았다. 타고난 게 워낙 좋다 보니 운동이나 식단 관리를 하지 않아도 유지가 됐다"고 말했다.

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하지만 최근에는 몸의 변화를 체감했다고. 신민아는 "그런데 최근 조금 몸이 좋지 않다고 느꼈다. 예전에 입었던 바지가 잘 맞지 않으면서 이제는 관리해야 할 시기가 왔다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

식사 습관에도 변화가 생겼다. 그는 "예전에는 일어나자마자 밥과 국을 먹어야 했는데, 요즘은 과일이나 채소를 조금 먹고 탄수화물을 먹고 있다"며 이전과 달라진 식단을 설명했다.

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식단 관리 과정에서 겪은 에피소드도 공개했다. 신민아는 "식단을 시작한 지 2주 정도 됐을 때 피자를 먹는 꿈을 꿨다. 그다음 날에는 떡볶이를 먹는 꿈까지 꿨다"고 고백해 웃음을 안겼다.

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jyn2011@sportschosun.com