"1년에 155억 벌어도 똑같네"…임영웅, 배달 음식 앞에서 '현실 고민'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 임영웅이 배달 음식 메뉴를 고르는 데 어려움을 토로하며 소탈한 일상을 공개했다. 막대한 수익을 올리는 톱스타도 배달 음식 앞에서는 평범한 사람들과 다르지 않은 모습이었다.

30일 임영웅은 자신의 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하던 중 저녁 메뉴를 놓고 고민에 빠졌다.

이날 임영웅은 "저는 사실 배달 음식을 먹는다. 아니면 밖에서 사 먹는다"며 평소 식습관을 공개했다. 이어 "배달 음식을 먹었을 때 새로운 집에 도전하기가 좀 어렵다. 이렇게 배고프고 맛있는 걸 먹고 싶은데 실패해 봐라"라며 음식 선택에 실패했을 때의 아쉬움을 털어놨다. 그러면서 "도전 정신이 필요하긴 한데 맨날 똑같은 것만 먹는다"고 고백해 공감을 자아냈다.

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특히 임영웅은 자신만의 단골 맛집을 지키기 위한 귀여운 투정도 늘어놨다. 그는 "제가 환장하는 카레집이 있는데 여러분들이 다 오실까 봐 추천을 못 해드리겠다"며 "혹시 알게 되시더라도 제발 저를 위해 포기해 달라"고 너스레를 떨었다.

이어 "우리 동네 맛집을 여러분들이 자꾸 뺏어 간다. 갈 수가 없다. 맛집을 다 뺏겨서 이제 진짜 맛집에는 사인 안 해주려고 한다"고 말해 웃음을 안겼다.

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임영웅이 특히 좋아하는 메뉴는 버터 치킨 커리였다. 그는 "버터 치킨 커리에 환장한다. 여러분 찾아보지 마라. 오지 마라. 뺏지 마라"며 "거기 한가하다. 지금 장사가 안 돼서 제가 최다 방문 고객이다. 진짜 일주일 내내 간 적도 있다"고 남다른 애정을 드러냈다.

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어린 시절 추억이 담긴 음식도 언급했다. 임영웅은 포천에 살던 시절 어머니의 미용실에서 먹었던 닭도리탕을 떠올리며 "엄마가 시켜주던 닭도리탕이 정말 맛있었다. 그게 저한테는 맛의 기준인데 그 뒤로 그 맛을 본 적이 없다"고 회상했다.

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한편 임영웅은 지난해에만 150억원이 넘는 수익을 올린 것으로 알려졌다. 지난 4월 공개된 소속사 물고기뮤직의 감사보고서에 따르면 임영웅의 2025년 정산금은 약 145억6000만원, 배당금은 10억원으로 총 155억6000만원에 달하는 것으로 추정된다. 소속사 연 매출 역시 약 320억원을 기록했다.

한 해 150억원 이상을 벌어들이는 톱스타지만, 저녁 메뉴를 고르기 위해 고민하고 단골 맛집을 빼앗길까 걱정하는 모습은 여느 사람들과 다르지 않아 웃음을 자아냈다.

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olzllovely@sportschosun.com