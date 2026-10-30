"내 삶 정리해달라"…故 최불암, 알고보니 투병 중 제작진에 직접 연락해 만든 다큐

30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 영정 사진 속 밟게 웃는 故 최불암의 모습. 사진공동취재단

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 故 최불암이 생전 자신의 삶을 정리하는 프로그램을 만들어달라며 제작진에게 직접 연락했던 사실이 뒤늦게 공개됐다.

30일 방송된 MBC 추모 특집 앙코르 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'에서는 고인이 생전 제작진에게 직접 전화를 걸어 프로그램 제작을 요청했던 사연이 전해졌다.

이날 방송 초반 제작진은 자막을 통해 "2025년 이미 투병 중이던 최불암 배우는 자신의 삶을 정리하는 프로그램을 만들어달라고 제작진에게 직접 전화를 걸었다"고 밝혔다.

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특히 고인이 투병 중에도 자신의 인생을 돌아보는 프로그램 제작을 직접 요청했다는 사실이 알려지면서 먹먹함을 더했다.

평생 연기자로 살아온 최불암이 자신의 삶을 되돌아보고 기록으로 남기고자 했던 뜻이 담긴 요청이었다는 점에서 의미를 더한다.

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'파하, 최불암입니다'는 지난 5월 가정의 달을 맞아 방송된 2부작 특집 다큐멘터리로, 최불암의 삶과 60여 년에 걸친 연기 인생을 되돌아보는 프로그램이다. 그의 대표작과 인생 이야기를 음악과 함께 엮은 라디오 형식으로 제작됐다.

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특히 MBC 드라마 '그대 그리고 나'에서 최불암의 맏아들로 호흡을 맞췄던 배우 박상원이 진행을 맡았다. 박근형, 고두심, 채시라, 정경호 등 동료와 후배 배우들도 출연해 고인과의 특별한 인연을 회상했다.

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다큐멘터리에서는 '수사반장', '전원일기' 등 대표작에 얽힌 이야기뿐 아니라 어린 시절 아버지를 일찍 여읜 사연, 평생 배우로 살아오며 지켜온 연기 철학 등 인간 최불암의 진솔한 모습도 조명했다.

특히 최불암은 제작 과정에서 "오랜 시간 저를 사랑해 주신 시청자 여러분께 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 그게 광대의 마음입니다"라며 시청자들을 향한 애틋한 마음을 드러내기도 했다.

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MBC는 최불암의 별세를 추모하기 위해 해당 다큐멘터리를 특별 편성했다. 1부는 30일 오후 8시 40분 방송됐으며, 2부는 오는 11월 1일 오전 9시 30분 방송된다.

한편 최불암은 지난 29일 오후 10시 30분 별세했다. 향년 87세. 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔한 고인은 MBC '수사반장'의 박영한 반장, '전원일기'의 김 회장 역으로 국민적인 사랑을 받았다. 이후 KBS 1TV '한국인의 밥상'을 오랫동안 이끌며 국민 배우로 자리매김했다. 고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러진다.

olzllovely@sportschosun.com