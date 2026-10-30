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故최불암, 촬영장이 곧 삶이었다..정경호 "현장에 사시는 분처럼 계셨다"

정유나 기자

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30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 영정 사진 속 밟게 웃는 故 최불암의 모습. 사진공동취재단
30일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 향년 87세로 별세한 故최불암 씨의 빈소가 마련됐다. 영정 사진 속 밟게 웃는 故 최불암의 모습. 사진공동취재단

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정경호가 고(故) 최불암과 함께했던 촬영 현장을 떠올리며 고인을 추억했다.

30일 오후 MBC에서는 고 최불암을 기리는 추모 특집 앙코르 다큐멘터리 '파하, 최불암입니다'가 전파를 탔다. 지난 5월 방송됐던 이 프로그램은 지난 29일 세상을 떠난 최불암을 추모하기 위해 다시 시청자들을 찾았다.

이날 방송은 '국민 아버지'로 사랑받은 최불암의 연기 비결과 작품 속 존재감을 조명했다. 백일섭, 박근형, 박원숙, 이경진, 이계인, 이휘향, 채시라, 정경호, 임호 등 여러 배우도 인터뷰를 통해 최불암과 함께한 현장에서의 기억을 나누고, 그가 보여준 연기 철학과 남다른 면모를 전했다.

故최불암, 촬영장이 곧 삶이었다..정경호 "현장에 사시는 분처럼 계셨다"

그중 드라마 '그대 웃어요'에서 최불암의 손자 역을 맡았던 정경호의 이야기가 눈길을 끌었다. 정경호는 "(최불암은) 현장에 사시는 분처럼 처음부터 그 자리에 계신다"라고 회상했다. 이어 "세트에서 대본도 보시고, 낮잠도 주무시고, 그 자리에서 식사도 하신다"라며 "'그곳에 사는 인물이시구나'라는 걸 배웠던 것 같다"라고 말했다.

정경호는 최불암에게서 받은 영향도 언급했다. 그는 "지금 저도 현장을 안 벗어나려고 노력하는 편이다"라며 "선생님(최불암)을 어렸을 때 봐왔던 그런 모습 때문 아닐까"라고 덧붙였다.

한편 30일 유족에 따르면 최불암은 29일 밤 10시께 서울 강서구 한 병원에서 입원 치료 중 세상을 떠났다.

발인은 다음 달 2일 오전 7시 40분 엄수된다. 이어 오전 9시 서울 영등포구 여의도성당에서 염수정 추기경이 집전하는 장례 미사를 거행한 후 10시 40분 초록우산 어린이재단으로 이동한다. 장지는 동화경모공원이다.

jyn2011@sportschosun.com

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