'조정석♥' 거미, 야윈 얼굴 이유 있었네 "두 딸 육아에 하루 5분도 못 앉아 있어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 거미가 두 딸을 키우느라 하루에 5분도 편하게 앉아 있지 못한다고 털어놨다.

30일 방송된 KBS 2TV '성시경의 고막남친'에는 거미가 게스트로 출연해 육아와 음악에 관한 이야기를 나눴다.

이날 성시경은 거미의 첫째 딸 예원 양에 대해 "너무 똑똑하고 노래도 좋아하고 끼도 많다"고 칭찬했다. 이어 "거인 삼촌을 기억하냐"고 물었다.

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이에 거미는 "아마 TV 보면서 인사할 거다. 시경 오빠께서 우리 아이를 처음 마주하는 순간에 멋진 왕자님처럼 무릎을 한쪽 꿇고 눈높이를 맞춰줬다. 그랬더니 아이가 반해버려서 성시경 삼촌 이야기만 계속한다"고 전했다.

그러나 이내 "다시 바뀌긴 했다. 존박 씨를 보고 노래도 잘하고 멋있다고 했다. '존박이 삼촌'이라고 한다"며 "원래는 악뮤를 너무 좋아해서 콘서트에도 데려갔다"고 말했다.

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이를 들은 성시경은 "악뮤는 괜찮다. 거인 삼촌이 인정해 준다"면서도 서운한 듯 우는 시늉을 했다. 거미는 "예원이가 보면 '삼촌도 좋아요'라고 하면서 울지 말라고 위로해 줄 것"이라며 웃었다.

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거미는 최근 발표한 선공개곡 'Perfect World'(퍼펙트 월드)에 두 아이를 키우며 느낀 감정을 담았다고 밝혔다.

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그는 "아이를 둘 키우다 보니까 내가 지금 느끼는 감정은 주로 아이한테 맞춰져 있다"며 "그래서 데모 받고 듣자마자 아이를 생각하면서 가사를 적게 됐다. 첫째 때는 이런 감정을 제대로 담은 곡이 없었는데 이번에 다시 그때 느낌을 느끼면서 만들게 됐다"고 설명했다.

최근 한층 야윈 모습으로 걱정을 사기도 했던 거미는 두 아이의 육아와 일을 병행하는 일상도 솔직하게 공개했다. 그는 "진짜 다르긴 하다. 특히 두 명은 다르다"고 말했다.

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이어 "사실 내가 하루에 5분도 그냥 앉아 있을 수가 없다. 가장 오래 앉아서 뭔가 할 수 있는 시간은 차 안에서 이동 중일 때"라며 "그때 혼자 가사도 쓰고 노래도 외우고 밥도 먹는다. 그 시간밖에 없다"고 털어놨다.

그러면서도 "체력적으로는 힘들지 모르겠지만 그럼에도 너무 행복하다는 생각이 훨씬 많이 든다"며 "예전에는 오히려 내가 컨디션에 더 신경도 많이 쓰고 연연했다면 지금은 그런 게 없다"며 두 딸을 향한 애정을 드러냈다.

한편 거미는 2018년 한 살 연상의 배우 조정석과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.