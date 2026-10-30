"당한 애들이 한둘 아냐" 차예련, 학폭 의혹 부인에도 댓글 일파만파

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 차예련이 학교폭력 가해 의혹을 전면 부인한 가운데, 온라인상에서는 동창생과 주변인들의 반응을 언급하는 댓글이 잇따라 등장하며 논란이 이어지고 있다.

30일 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트 측은 최근 불거진 학교폭력 의혹과 관련해 "확인 결과 사실무근"이라는 입장을 밝혔다.

앞서 지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 서울 중계중학교 재학 시절 한 여배우로부터 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다.

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A씨는 당시 상황에 대해 "그 애는 중학생 당시 그야말로 악마였다. 교실 뒤, 화장실, 놀이터 학교 근처 건물 복도 등에서 수시로 괴롭혔다"며 "때리는 건 항상 학교근처 건물에서 했고 쉬는 시간에 와서 오늘 남으라고 하면 끝나고 그 애랑 그 애 친구들 일진무리들이 같이 그 건물까지 같이 갔고 건물 내 복도에서 맞았다. 그 애는 악랄하게도 뺨만 위주로 때렸고 고막이 찢어지고 뺨이 퉁퉁 부었다"고 적었다.

이어 "제발 모든 방송 유튜브 활동 모두 내려오고 진심으로 반성하고 사과해주길 바란다. 아니라고 우기거나 기억나지 않는다, 사실무근이다 이런 헛소리를 한다면 동창생들의 증언 제출할 것입니다"라며 졸업 앨범 사진을 함께 공개했다.

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폭로 글에는 배우의 실명이 직접 언급되지 않았지만, 작성자가 밝힌 출생연도와 출신 학교, 이니셜 등을 토대로 일부 누리꾼들이 차예련을 의혹 당사자로 지목했다. 이에 차예련 측은 즉각 사실무근이라는 입장을 내놨다.

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그러나 소속사의 부인 이후에도 관련 기사 댓글에는 의혹을 제기하는 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "동창들이나 동네 사람들이 치를 떨던데", "같은 학교 동창생이 이미 몇 년 전에도 글을 올렸던데?", "당한 애들이 한둘이 아님" 등의 댓글을 남기며 추가 주장을 제기했다. 다만 온라인상에서 제기된 추가 의혹들은 사실관계가 확인되지 않은 상태다.

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jyn2011@sportschosun.com