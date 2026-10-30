박명수, '무도' 시절 정형돈 질투 고백 "주도권 바뀌는 느낌에 배 아파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박명수가 '무한도전' 시절 정형돈에게 웃음의 주도권이 넘어가는 것을 느끼며 질투했다고 솔직하게 고백했다.

30일 유튜브 채널 '할명수'에는 '"역시 난 광대야 킥킥" 평생 웃기기 위해 살아온 사람들'이라는 제목으로 영상이 게재됐다. 영상에는 박명수, 최다니엘, 김지유, 찰스엔터가 출연해 이야기를 나눴다.

이날 박명수는 "한때 '무한도전' 할 때 형돈이가 갑자기 웃겼다. 내가 거의 웃음을 다 잡고 간다고 생각했는데 형돈이가 춤추고 갑자기 빵빵 터졌다"고 회상했다.

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이어 "그때 당연히 질투가 났다. 주도가 바뀐다는 느낌이 왔다"고 솔직하게 털어놨다.

박명수는 "그동안은 내 한마디에 모든 게 흔들리고 웃겼는데 갑자기 형돈이가 너무 웃기기 시작하니까 속으로는 '내가 더 웃겨야 되는데 왜 저렇게 됐을까'라는 생각이 들었다"고 말했다.

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이어 "약간 배가 좀 아팠지만 흐름이라고 생각했다"며 "형돈이 흐름이 오면 형돈이 위주로 확 몰아줘야 하고 당연히 박수 쳐 줘야 되는 거다. 우리는 개인이 아니고 팀이니까"라고 밝혔다.

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그러면서 "사람인지라 형돈이가 너무 웃기면, 그때는 내가 무엇을 해도 안 웃긴다. 그런 기운이 있다"고 설명했다.

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또 박명수는 "모든 사람이 다 웃길 수는 없다. 한 명이 웃기기 위해서 4명이 필요할 때도 있고, 두 명이 웃기기 위해 4명이 필요할 때도 있는 거다"라며 "어떻게 다 스트라이크만 있겠냐"고 말했다.

그는 "(각자가) 자기 역할 해줬을 때 한 명의 스타가 나올 수 있는 것"이라며 팀워크의 중요성을 강조했다.