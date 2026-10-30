이서진, 23년 만에 만난 하지원에 팩폭 "옛날엔 안 예뻤는데"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이서진이 23년 만에 재회한 하지원의 미모를 극찬하며 남다른 친분을 드러냈다. 특히 드라마 '다모' 시절보다 지금이 훨씬 예쁘다며 거침없는 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

30일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 배우 하지원이 'my 스타'로 등장했다.

이날 방송은 2003년 MBC 드라마 '다모'에서 호흡을 맞췄던 이서진과 하지원의 23년 만의 재회로 관심을 모았다. 당시 두 사람은 각각 황보윤과 장채옥 역을 맡아 애절한 로맨스를 선보였다. '다모'는 방송 당시 '다모 폐인'이라는 신조어까지 탄생시키며 신드롬급 인기를 누린 작품이다.

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하지원과의 만남을 앞둔 이서진은 "하지원과 프로그램을 같이 하는 건 처음이다. '다모' 이후 방송이 처음이다"라며 오랜만의 재회에 대한 기대감을 드러냈다.

특히 이서진은 하지원의 외모를 언급하며 "옛날보다 지금이 더 예쁘다. 지금이 훨씬 예뻐"라고 극찬했다. 그러면서도 "옛날엔 그 얼굴이 아니다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이후 하지원이 현장에 도착하자 이서진은 가벼운 포옹으로 반가움을 표현했다. 이어 하지원을 향해 "요즘 제일 예뻐졌다. 옛날엔 이렇게 안 예뻤다"라며 또다시 미모 칭찬을 쏟아냈다.

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여기서 그치지 않고 이서진은 "내가 보기엔 요즘이 피크다. 미용실에서 깜짝 놀랐다"라며 "요즘 대학교 가더니 젊어졌나 보다"라고 너스레를 떨었다.

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두 사람은 현재 같은 헤어숍에 다니며 인연을 이어오고 있는 것으로 알려졌다. 특히 하지원은 최근 '26학번 지원이요'를 통해 대학 생활에 도전하는 모습을 공개하고 있다.

한편 이날 '비서진'은 하지원과 함께 첫 해외 출장지인 싱가포르로 향했다. 하지원은 싱가포르 관광청의 초청을 받아 F1 현장을 찾았으며, 해당 일정은 한국 방송 최초로 공개돼 관심을 모았다.

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olzllovely@sportschosun.com