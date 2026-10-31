김민 맞아? 알고 보니 춤꾼이었네..운동회 1등 이끌고 특별 무대까지

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김민이 반전 댄스 실력을 뽐내며 남다른 끼를 발산했다.

30일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 여전히 멋지게 일상을 보내는 '동두천 자연인' 김민의 모습이 공개됐다.

이날 방송에서는 김민이 동두천시 주민 약 1,500명이 모인 '동두천시 운동회'를 즐기는 모습이 공개됐다. 김민은 "올해로 벌써 세 번째 참여"라며 동두천시 대표 주민으로서 남다른 자부심을 드러냈다.

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'동두천시 운동회'의 하이라이트인 계주에 동 대표 선수로 출전한 김민은 열심히 달리기를 하며 남다른 운동 실력을 뽐냈다.

특히 김민은 이날 동 대표로 댄스 배틀에 나서 눈길을 끌었다.

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진행자가 "팀에서 가장 엉덩이를 잘 흔드는 사람을 앞으로 보내라"고 주문하자, 가장 많은 표를 받은 김민이 자리에서 일어났다. 그는 엉덩이를 흔들며 흥겨운 춤을 선보여 현장 분위기를 달궜다.

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이어 김민이 과거 현란한 춤 실력을 뽐냈던 영상이 자료화면으로 공개돼 감탄을 자아냈다. 결국 김민이 속한 동이 1등을 차지했고, 김민은 무대에 올라 특별 댄스 무대까지 선보이며 시선을 사로잡았다.

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jyn2011@sportschosun.com