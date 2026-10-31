'6번 시험관' 강수정, 50세 앞두고 임신검사…"80만원 영수증 받았다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 강수정(49)이 갱년기를 의심해 산부인과를 찾았다가 뜻밖의 임신 검사와 병원비에 당황했던 일화를 공개했다.

강수정은 30일 자신의 유튜브 채널에 '안녕하세요 다시 돌아왔어요'라는 제목의 영상을 공개했다. 약 1년 반 만에 유튜브 활동을 재개한 그는 홍콩에서의 생활과 건강 상태, 과거 방송 활동 등에 대해 솔직하게 털어놨다.

이날 강수정은 최근 갱년기가 찾아온 것 같아 산부인과를 방문했다고 밝혔다. 그는 "최근에 산부인과를 갔다. 갱년기인가 해서 갔는데 피검사를 해야 된다고 하더라"며 당시 상황을 설명했다.

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이어 "초음파도 다 봐놓고 임신일 수도 있다고 하더라"며 예상하지 못한 의료진의 반응에 당황했다고 털어놨다.

특히 강수정은 진료 후 받은 병원비에 더욱 놀랐다고 밝혔다. 그는 "영수증을 봤는데 임신 검사까지 하고 80만원을 청구했더라"며 황당했던 심정을 드러냈다. 그러면서 "결론은 갱년기였는데 임신 검사한 여자"라고 자신을 표현해 웃음을 자아냈다.

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강수정은 "한국이 진짜 좋은 나라다. 저 의료보험 내고 있다. 홍콩 산다고 안 내는 거 아니다"라며 한국의 의료보험 제도를 언급하기도 했다.

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한편 강수정은 지난 2008년 금융업에 종사하는 비연예인 남성과 결혼했으며, 6번의 시험관 시술과 3번의 유산을 겪은 끝에 결혼 6년 만인 2014년 아들 제민 군을 품에 안았다.

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특히 강수정은 과거 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에 출연해 쌍둥이를 임신했다가 중기에 유산했던 아픔을 고백한 바 있다.

당시 그는 출산을 위해 방송 활동까지 중단했지만 결국 유산했고, 한동안 깊은 슬픔에 빠져 있었다고 털어놨다. 이후 어렵게 아들 제민 군을 임신했을 때도 7개월까지 하혈이 이어지는 등 순탄치 않은 시간을 보냈다. 그런 그가 50살을 앞두고 '임신' 가능성을 언급한 병원에 황당함을 드러낼 수 밖에 없다.

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olzllovely@sportschosun.com