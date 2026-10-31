하지원, '연봉 1천억' F1 스타에 대놓고 사심 폭발 "여자친구와 결별했나?"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하지원이 연봉 1위 F1 스타 막스 베르스타펜을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 하지원이 출연해 이서진, 김광규와 함께 싱가포르에서 열린 F1 경기를 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 하지원은 자신이 가장 좋아하는 F1 선수로 막스 베르스타펜을 꼽으며 남다른 관심을 보였다. 이서진은 막스 베르스타펜을 검색하더니 "연봉 1위네 천 억이다"라고 했고, 하지원은 "막스는 완전 테토남이다. 죽어도 달린다. 미쳤다. F1 좋아한 게 막스 때문"이라고 했다.

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특히 하지원은 "막스 여자친구 있는지 알아볼 수 있어요?"라고 물으며 베르스타펜의 연애 여부를 궁금해했다. 검색 결과 베르스타펜은 브라질 출신 모델 겸 인플루언서 켈리 피케와 오랜 기간 교제해 왔다는 사실이 확인됐다.

이를 접한 하지원은 아쉬움을 감추지 못했고, 김광규는 막스가 여자친구와 찍은 사진을 보며 "난리 났다, 난리 났어", "아주 그냥 난리도 아니네"라며 놀렸고, 하지원의 남다른 팬심에 웃음을 터뜨렸다.

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여기서 끝이 아니었다. 베르스타펜의 연애 소식에 "헤어졌는지 한번 물어봐"라는 말까지 나오면서 현장은 다시 한번 웃음바다가 됐다. 이어 두 사람이 여전히 좋은 만남을 이어가고 있다는 검색 결과가 전해지면서 하지원의 유쾌한 '최애 선수 탐색'은 마무리됐다.

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한편 막스 베르스타펜은 네덜란드 출신의 세계적인 F1 드라이버로, 레드불 레이싱 소속으로 활약하며 세계 챔피언에 오른 정상급 선수다.

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olzllovely@sportschosun.com